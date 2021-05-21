آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز: «غير مستقرة»

وسط حالة الحزن المسيطرة بعد خبر رحيل الفنان الكبير سمير غانم خلال الساعات الماضية، انشغل الجمهور بآخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، التي مازالت ترقد في المستشفى تتلقى العلاج للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

وكشف أحد المقربين من عائلة سمير غانم، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز حيث قررت الأسرة عدم إخبارها بوفاة الفنان الكبير خوفا من تدهور حالتها، خاصة أن لأن وضعها الصحي غير مستقر حتى الآن، وذلك بعد أكثر من أسبوعين قضتهما داخل مستشفى العزل بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا، مساء أمس، عن عمر يناهز الـ 84 عاما، وذلك بعد وعكة صحية نقل على أثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة لمدة تقارب الثلاث أسابيع بسبب مشاكل صحية وخلل في وظائف الكلى.

وأعلنت أسرة سمير غانم، موعد ومكان جنازته، على لسان الإعلامي رامي رضوان زوج ابنته دنيا سمير غانم، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة للفنان سمير غانم، قائلًا: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. وداعًا حبيبي».

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في مسجد المشير بالتجمع الخامس، على أن يواري جسده الثرى في مقابر العائلة بمدينة نصر، ويقتصر العزاء على المقابر.

يذكر أن الفنان سمير غانم، الذي وافته المنية مساء الخميس 20 مايو، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوَّنوا معًا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«جوليو وروميت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.