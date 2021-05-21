7 معلومات عن قافلة القوى السياسية لدعم الشعب الفلسطيني

«هدية الرئيس للشعب الفلسطيني».. تحت هذا الشعار انطلقت القافلة التي نظمتها القوى السياسية بالتعاون بين أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لدعم الشعب الفلسطيني، وتقديم المستلزمات الطبية والغذائية والمواد تموينية لهم خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها غزة وأدت إلى خسائر كبيرة بشرية ومادية في القطاع، لتثبت مصر حضورها وبقوة في الأزمة الفلسطينية الأخيرة والتي انتهت، أمس، بدورها البارز في وقف إطلاق النار في غزة بين الفلسطينين والإسرائليين.

أبرز معلومات عن القافلة السياسية لدعم غزة

1- تم إعلان خروج القافلة فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

2- جاء القرار بناء على جهود مكثفة شهدتها أمانات الأحزاب المصرية بجميع محافظات الجمهورية؛ حيث شهدت الأحزاب حالة من الاستنفار لتجهيز القافلة.

3- تحوي القافلة كمية من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والتموينية.

4- تتضمن القافلة 80 شاحنة

5- القافلة موجهة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

6- يرافق القافلة 30 نائبًا بمجلسي «النواب» و«الشيوخ» من أعضاء أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

7- انطلقت القافلة فجر اليوم الجمعة من القاهرة إلى رفح.

جدير بالذكر أنه بدأت القوى السياسية في تجميع المستلزمات في القافلة فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، شهدت أمانات الأحزاب المصرية بجميع محافظات الجمهورية؛ حالة من الاستنفار لتجهيز كمية من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والتموينية، تحملها 80 شاحنة؛ لتوجيهها للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.