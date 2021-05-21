المصطافون يتسللون لشواطئ «بئر مسعود وبحري» بالإسكندرية

ساعات معدودة وتعود شواطئ الإسكندرية للعمل مجدداً، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الجديدة، حيث ستفتح أبوابها أمام المواطنين بدءا من صباح غد السبت، إلا أن زوار المدينة الساحلية، وخاصة القادمين على متن رحلات اليوم الواحد تسللوا إلى الشواطئ صباح اليوم، الجمعة، مستغلين عدم وجود حواجز بمنطقتي «بئر مسعود وبحري».

تسلسل المواطنين إلى شواطئ بئر مسعود وبحري

«بئر مسعود، شرق الإسكندرية، ومنطقة بحري غربا»، كانتا بمثابة مقصد لرحلات اليوم الواحد بسبب سهولة تجاوز أسوارهما الذي دفع العشرات للتسلل إلى الشاطئين للاستحمام بشكل مجاني وبدون رقيب أو أي التزام بقرارات مجلس الوزراء.

وتبين أن المتسللين إلى مياه الشاطئين، من الوافدين لمحافظة الإسكندرية، أغلبهم يأتون في رحلات اليوم الواحد، الأمر الذي شجع البعض منهم إلى تجاوز الأسوار الصغيرة في تلك المناطق والاستحمام في البحر للاستمتاع برحلتهم، دون الانتظار لقرار فتحها غدا السبت.

السياحة والمصايف عن تسلل المواطنين: شواطئ غير مأهولة

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن تلك الشواطئ غير مأهولة وغير صالحة للاصطياف وتتولي الأحياء بمعاونة الأمن تفريق روادها، وأضاف «رشاد»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الإسكندرية تضم 42 كم شواطئ ليست جميعها صالحة للاستحمام، كما توجد صعوبة في السيطرة على كل متر منها.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الإدارة تراهن على وعي المواطن لأنه الضمانة الوحيدة لإنجاح تنفيذ أية تعليمات، ومع ذلك تم وضع خطة بانتشار مفتشى الإدارة علي كافة شواطئ الإسكندرية من أبي قير شرقا حتي سيدي كرير غربا لمعاونة الأحياء في تنفيذ الإجراءات والتأكد من التزام الجميع بالتعليمات.