بـ«كمامة وسجادة».. كيف تحمي نفسك من «كورونا» في الصلاة؟

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للحماية من عدوي فيروس كورونا المستجد، كوفي 19، أثناء صلاة الجمعة، ويرصد التقرير التالي عدد من الإجراءات التي تحمي المصلى من انتقال الفيروس أثناء صلاة الجمعة بنحو:

1- الحرص على ارتداء الكمامة.

2- استخدم سجادة الصلاة الخاصة بك.

3- ابتعد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن 1 متر.

4- طهر يديك بمطهر كحولي.

وأوضحت وزارة الصحة، أن أعراض فيروس كورونا، هي الحمى، والسعال، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وصعوبة في التنفس باعتباها من أكثر الأعراض الشائعة للفيروس.

كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة

بينما تقول منظمة الصحة العالمية: «قد يكون الأمر أشد على بعض الأشخاص، وقد يؤدي إلى التهاب رئوي أو صعوبة في التنفس»، بينما يعد كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مرضية «مثل مرض السكري وأمراض القلب»، أكثر عرضة للإصابة بشدة بالفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة، أن البروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا من الحالات البسيطة، فيراعي أخذ عقار هيدروكسي كلوروكين، ويحصل المريض على عدد جرعات تصل إلى 400 ملجرام مرتين في اليوم الأول، ثم أخذ جرعة قدرها 200 ملجم مرتين لمدة 6 أيام.

وأكدت الوزارة أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داع للقلق، وأن التسجيل على موقع الوزارة ليس الوحيد فهناك خط ساخن مزود بفنيين مخصصين لاستقبال كل استفسارات المواطنين وإدخال بياناتهم في حال التعثر للحصول على اللقاح، كما خصصت الوزارة وحدة صحية داخل كل مستشفى لاستقبال المواطنين وتسجيل بيانتهم بطريقة صحيحة.