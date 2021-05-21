تطعيم 9677 مواطنا بلقاح كورونا في دمياط

يواصل مركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور كمال سلامة، وإشراف الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، استقبال المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا.

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وقال مدير معهد القلب والجهاز الهضمي في تصريح لـ«الوطن»، إنه تم تطعيم 267 مواطنًا ، بعد إجراء الكشف الطبي على أصحاب الأمراض المزمنة قبل التطعيم، حيث تم تلقيح 38 مواطنا بالجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا».

وأكد تطعيم 222 بالجرعة الأولى من لقاح ««سينوفارم»، و7 مواطنين بالجرعة الثانية من لقاح «سينوفارم» ليبلغ مجمل من تم تلقحيهم 9677 مواطنًا.

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وفي سياق متصل شهد مراكز تلقى اللقاح إقبال المواطنين من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا المستجد وذلك بمراكز تلقي اللقاح والتى تشتمل على5 مراكز على مستوى المحافظة وهي «مركز القلب والجهاز الهضمي ومعهد الأورام وبنك الدم الإقليمي ومركز صحة أسرة ثالث بدمياط ومركز الحى الرابع بدمياط الجديدة».

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص وتجهيز هذه المراكز بمحافظة دمياط وفقا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان .

يشار إلى أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال عدة مراحل ؛ وذلك وفقا للتعليمات الواردة من وزارة الصحة والسكان .

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وتبدأ بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، www.egcovac.mohp.gov.eg ثم يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى ثلاثة مجموعات ؛ ويقوم المواطن بإختيار المجموعة الخاصة به ، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم من خلال رسالة نصية وتوجيههم إلى مركز القلب والجهاز الهضمي لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح .

وعند توجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، وذلك للحصول على الموافقة المستنيرة، ثم ينتقل المواطن إلى منطقة الإنتظار ثم يتوجه بعدها إلى غرفة الموافقة المستنيرة ؛ وفيها يتم الرد على كافة إستفساراته، وشرح البنود الخاصة بالموافقة من خلال الطاقم الطبي المتواجد، كما يتم مراجعة بيانات المواطن والتحقق من إستيفاء كافة المستندات ؛ ولذا وجب التنويه علي أصحاب الأمراض المزمنة إحضار أي تقرير يفيد بحالته أو الأدوية التي يتلقاها ؛ مع أصل بطاقة الرقم القومي.

كما أن المرحلة الأخيرة في خطوات الحصول على الجرعة الأولى من اللقاحات تتم في غرفة التطعيمات، حيث يتم التأكد فيها من هوية المواطن، ويتم حقنه باللقاح أعلي الذراع الأيسر بالعضلة الدالية ، ثم يقوم مركز المعلومات بتأكيد تسجيل حصول المواطن على الجرعة الأولى على منظومة وزارة الصحة والسكان المُميكنة الخاصة باللقاح، وتسجيل تاريخها وتحديد موعد الحصول على الجرعة الثانية، علما بوجود عيادات مخصصة بالمركز لمتابعة المواطنين بعد تلقي اللقاحات في حالة ظهور أي أعراض جانبية بسيطة أو متوسطة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، كما تتم تلك الخطوات أيضا خلال الزيارة الثانية للمواطن للحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات.

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