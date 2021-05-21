بدء التوافد على مسجد أبو شقة في أكتوبر تمهيدا لافتتاحه (صور)

توافد عدد من قيادات حزب الوفد وعدد من رجال الدولة وكبار الرموز الدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورموز الإعلام والصحافة، منذ قليل، على مسجد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، الكائن في منطقة بالم هيلز بالسادس من أكتوبر؛ تمهيدًا لافتتاحه.

جاء ذلك وسط حضور أمني مكثف لتأمين افتتاح المسجد قبل صلاة الجمعة، وباتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من توفير الكمامات والمطهرات والالتزام بالتباعد.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعد قليل، مسجد المستشار بهاء الدين أبو شقة، ويلقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة من المسجد، حيث ستذاع شعائر صلاة الجمعة من المسجد على الهواء مباشرة.

ويزيل وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة الستار عن اللوحة الخاصة بالمسجد، والمكتوب عليها أن هذا المسجد أنشئ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

عنوان وموضوع خطبة الجمعة اليوم

ويأتي عنوان وموضوع خطبة الجمعة، اليوم، ليشرح أن الشريعة الإسلامية جعلت كف الأذى عن الناس معروفا وإحسانا وصدقة حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف قال: أرأيت إن لم يستطع، قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة.

وكف الأذى في الشريعة الإسلامية، وهو عنوان وموضوع خطبة الجمعة اليوم تعددت أشكاله تجاه جميع الناس حيث بشر النبي صلى الله عليه وسلم من يسهم في كف الأذى عن الطريق بالجنة، حيث يقول الرسول ًصلى الله عليه وسلم، بينما رجل يمسى بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له.