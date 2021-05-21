عاجل.. بهاء أبو شقة يصل إلى مسجده تمهيدا لافتتاحه

وصل، منذ قليل، المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات الحزب وكبار رجال الدولة وكبار الرموز الدينية وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورموز الإعلام والصحافة إلى مسجد أبو شقة في منطقة بالم هيلز في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

وبدأت شعائر صلاة الجمعة في مسجد أبو شقة بتلاوة آيات بيانات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد عبد البصير، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين افتتاح المسجد قبل صلاة الجمعة، وباتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من توفير الكمامات والمطهرات والالتزام بالتباعد.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعد قليل، مسجد المستشار بهاء الدين أبو شقة، ويلقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة من المسجد حيث ستذاع شعائر صلاة الجمعة من المسجد على الهواء مباشرة.

ويزيل وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة الستار عن اللوحة الخاصة بالمسجد، والمكتوب عليها أن هذا المسجد أنشئ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.