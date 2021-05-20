مع ترقب الإعلان عن موعد تطبيق مبادرة التمويل العقاري الجديدة، تتزايد تساؤلات المواطنين الراغبين في الحصول على شقة ضمن المبادرة، للاستفادة بفائدة 3% متناقصة، ونظام سداد على 30 عاما، بدلا من مبادرة التمويل العقاري التي كانت تسمح بالسداد لمدة أقصاها 20 عاما.

ومن ضمن تلك التساؤلات، السؤال حول خطوات الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري.

وجاءت الإجابة وفقا لما أعلنه البنك المركزي، بشأن مبادرة التمويل العقاري، أن هناك 6 خطوات للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري.

وترصد السطور التالية، خطوات الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري.

خطوات الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري

1- يتقدم الشخص الراغب في الحصول على شقة بطلب المشروع مع دفع مقدم الحجز، بهدف الحصول على خطاب بالشقة المخصصة له.

2- الذهاب إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي لتسليم الملفات الخاصة بالشقة لتحميلها على النظام المخصص في الصندوق.

3- بعد الانتهاء من إعداد المستندات، يرسل الصندوق بيانات الوحدة السكنية إلى الشركة بهدف الاستعلام الميداني عن الوحدة، ومحل إقامة العميل وطبيعة عمله.

4- يصدر قرار من جهات التمويل لبدء التنفيذ بعد الانتهاء من الاستعلام، مع وضع الموافقة الائتمانية على النظام.

5- يتم التواصل من صندوق العميل بعد حصوله على الموافقة، لمعرفة النظام الخاص بالدفع والقيمة المطلوبة، واستكمال البيانات.

6- يتوجه العميل إلى البنك الخاص به، في الخطوة الأخيرة بهدف استكمال البيانات به وكتابة العقود الثلاثية للوحدة السكنية، بحيث يتم توقيع المالك على العقد كطرف أول بائع والعميل طرف ثان مشتري وعلى أن تكون جهة التمويل طرف ثالث ممول للوحدة السكنية.

وجدير بالذكر أن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وتكمن الشروط العامة للمبادرة في ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد.

ولا تختلف شروط الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، عن الشروط العامة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.