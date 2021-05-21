«لو عايز تصيف».. تعرف على أسعار قرية النورس السياحية في بورسعيد

تعتبر قرية النورس السياحية من أشهر قرى ببورسعيد، أنشأها الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، وتقع وسط المنطقة التجارية، ولا تحتاج إلى وسيلة مواصلات للوصول للبازارات والسوق التجاري، كما تطل القرية على شارع «عاطف السادات»، ومن الجهة الأخرى على الكورنيش ومنها لشاطىء بورسعيد.

خدمات قرية النورس السياحية

حصلت قرية النورس السياحية على 4 نجوم فندقية وتضم شاليهات فندقية متكاملة وأجنحة فاخرة مكيفة الهواء وكذلك غرف مفردة ومزدوجة تسمح بمعيشة أسرة لا تقل عن أربع أفراد ويضم الشاليه الواحد غرفة بها سرير كبير الحجم وغرفة أخرى بها سريرين صغيرين بالإضافة إلى حجرة معيشة ومطبخ وحمام ويتكون المبنى من طابق أرضى وطابقين أول وثانى وكل الشاليهات ترى البحر.

ويوجد بالقرية ثلاثة حمامات سباحة بينهم حمام مخصص للأطفال مُؤّمن بالمنقذين للسماح بسباحة أمنة، وتهتم إدارة القرية بالمساحات الخضراء حيث تطل الشاليهات ذات الواجهة البحرية على مساحات خضراء مطلة على شاطىء بورسعيد ما يعطى راحة للعين وهدوء نفسى بالإضافة إلى حرص إدارة القرية على استخدام اللون الأبيض والأزرق الذى يتميز به بورسعيد كمحافظة تحيط بها المياه من كل جانب.

وتضم القرية مطاعم متنوعة وكافيهات تلبي حاجة النزيل وخاصة الأطعمة البحرية والشرقية والغربية والمشروبات الطازجة، كما تضم ملعب كرة قدم خماسى يناسب التجمعات الكبيرة وملعبي إسكواش وملعب تنس بالإضافة إلى صالتين للجيم مجهزة بمختلف الأجهزة والألعاب الرياضية للرجال والنساء ونادي صحي «ساونا»، إلى جانب قاعات حفلات ومؤتمرات ومعارض، ومحلات لجميع منتجات السوق التجاري للمنطقة الحرة ببورسعيد وصالة بولينج بالإضافة إلى ألعاب تنس طاولة بلياردوا وألعاب متنوعة وكذلك تحرص إدارة القرية على توفير العاب ترفيهية للأطفال وحديقة ملاهى تناسب أعمارهم مع وجود مساحة خضراء للإستمتاع بها.

تعرف على أسعار قرية النورس السياحية

تحرص قرية النورس السياحية على تقديم عروض الصيف ولتنشيط السياحة للتجمعات الكبيرة من النزلاء بأسعار تناسب مختلف الفئات خاصة فى الشاليهات حيث يبدأ سعر الشالية لأربعة أفراد فى الليلة الواحدة من ألف جنيه ولا يزيد عن 1300 جنيه، فيما لا تزيد اكلفة وجبة الإفطار الفندقية عن 60 جنيه للفرد، وتقدم المطاعم والكافتريات أشهى أنواع الأسماك واللحوم بأسعار تبدأ من 20 جنيها، ويبلغ رسم دخول صالة الجيم 40 جنيها فى اليوم و500 جنيه فى الشهر لمختلف الأجهزة الرياضية.