«مايو الحزين».. أصعب 21 يوم «وفيات وخلافات وكورونا» في الوسط الفني

«ما بين حالات وفياة وخلافات حادة وإصابات بفيروس كورونا»، شهد شهر مايو الحالى العديد من الأحداث الصعبة فى الوسط الفني، والتي بالطبع تأثر بها الجمهور، وفيما يلي أبرز الوقائع التى حدثت في 21 يوم من شهر مايو بنحو:

الوفيات

وفاة سمير غانم

رحل عن عالمنا أمس، أسطورة الكوميديا النجم سمير غانم، عن عمر يناهز 84، بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، تاركا وراءه أعمال فنية وعدد من الجمل المضحكة «إفيهات» التى ستظل محفورة في أذهان كل الأجيال.

وفاة نادية العراقية

وفى يوم 16 مايو، توفيت الفنانة نادية العراقية، بعد فترة من تعافيها من فيروس كورونا، وتعرضها لالتهاب رئوي حاد بحسب تصريحات ابنتها مي محروس في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، وبرغم أن أدوارها في الأعمال الفنية كانت صغيرة إلا أنها تركت بصمة ورصيد كبير في قلوب جمهورها.

وفاة الفنان محمد ريحان

توفي الفنان محمد ريحان، بعد صراع مع فيروس كورونا، ورغم معاناته من أمراض الكلى، إلا أنه حرص على الالتزام وتصوير دوره في مسلسل «موسى»، دور الشيخ صالحين جد «موسى»، وبعد الانتهاء من التصوير تم نقله إلى المستشفى، بسبب مشاكل في الكلى، ليتم بعدها الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، ليرحل عن عالمنا يوم 14 مايو تاركاً سجلاً حافلاً من الأعمال الفنية.

الموسيقار جمال سلامة

توفى الموسيقار جمال سلامة يوم 7 مايو، في أحد المستشفيات بالقاهرة، إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث أعلن وفاته الكاتب فوزي إبراهيم، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

خلافات

أزمة المطرب محمد شاهين وحمو بيكا

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا أغنية «قلبي شايل وجع» بالتعاون مع محمد شاهين عبر قناته على موقع «يوتيوب»، بدون الرجوع إلى شاهين، الأمر الذي أثار غضب الفنان محمد شاهين بشكل كبير ونشر على حسابه بموقع «فيسبوك»: «أنا مش بتاع لايف وأتكلم بشكل رخيص على موضوع مهرجان مع حمو بيكا، بس اللي عمله اسمه غدر وقلة قيمة، من فترة كلمني حمو بيكا في التليفون، روحت وسجلنا تراك، وبعديها بفترة لقيت بوستر نازل عند واحد من الناس اللي بتصمم البوسترات دي».

وتابع: «من غير ما أعرف، كلمت حمو بيكا قلت له ازاي قالي أنا هنزل في العيد 6 أغاني، بكلمه في حقوق الأغنية أقل حاجة في حقي، يرد يقولي أنا هاخد الحقوق كلها، على أساس إن النجم المحترم هيعرفني بالناس».

واستكمل حديثه قائلا: «على أساس إن النجم المحترم، أنا شغال عنده، رديت قولتله الكلام ده مش هينفع، وقفلت معاه بعديها، بعت لي مصمم البوستر، وقالي إن الأغنية مش هتنزل، أتفاجئ النهارده بنزولها بدون علمي، أنا هعرف أجيب حقي كويس بالقانون».

ليرد حمو بيكا على حسابه بموقع «فيسبوك» قائلا: «بخصوص أغنية قلبي شايل وجع بتاعتي أنا واللي اسمه محمد شاهين.. أنا مطلبتش إن الأغنية دي تترفع.. الأغنية دي اترفعت وأنا نايم.. لأني قبل ما أنام كنت عامل لايف إني مأجل شغلي بالكامل تضامناً مع إخواتنا في بلدنا التانية فلسطين».

وأضاف: «الأغنية تم فتحها والشير بدون علم مني.. والشركة المسؤولة عن السوشيال ميديا هي اللي فتحتها.. ملحوظة الأغنية دي أصلًا مش من ضمن شغلي.. تحياتي لكل أخواتي وأهلي وجمهوري الكبير اللي بيحبني ويسمعني في جميع محافظات مصر والوطن العربي.. أنت على رأسي».

أزمة الفنانة مها أحمد مع الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة

هاجمت الفنانة مها أحمد، الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة «بدون ذكر أسماء» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلا أنه كان يبدو بشكل واضح أن تلك التصريحات تطال النجمين قائلة: «عوضي على الله، دى الجملة اللى دايما بقولها لما أتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا».

وفي هجومها على الفنان أحمد السقا قالت مها أحمد: «النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض أنه عارف قيمتى الفنية وعارف إنى إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبى وباعني رغم إن الكل عارف إنى زي أخته.. ندل».

وتابعت فى إشارة لأمير كرارة: «التانى كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولى يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هى الحوجة مرة، رد وقالى الدور بينادي صاحبه طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسى وعشت أسود أيام حياتى عياط واكتئاب وقلت عوضى عليك يا رب».

وتابعت مها أحمد: «تمر الأيام والاتنين يعملوا ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبرة، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها وهما (مخدماتية للأستاذة)، يمهل ولا يهمل، ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللى مبتقروش يا كومبارس جنب النجمة، نصيحة بلاش تتشطروا على اللى كان بينكم وبينهم عيش وملح، بلاش تتشطروا على أساتذتكوا. عوضنا على الله. يا رب ما تحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا».

وبعدها ظل أحمد السقا وأمير كرارة لفترة بدون تعليق حتى تم مفاجأة المتابعين برد غير متوقع حيث كتب الأول: «العشرة بتحكم الواحد، والعيش والملح عقد، وعفا الله عما سلف يا أختي العزيزة (مها)».

فيما قال كرارة: «مها أحمد أختنا.. ومجدي كامل أخونا وحبيبنا.. وفنانين مصر دايما في ضهر بعض».

أزمة رانيا محمود ياسين وياسمين عبدالعزيز

واجهت الفنانة رانيا محمود ياسين أزمة بسبب سؤال من أحد متابعيها عن حديثها وهجومها على الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطريقة غير لائقة خلال أزمتها مع شقيقها عمرو محمود ياسين مؤلف مسلسل «اللي مالوش كبير»، بسبب نهاية المسلسل وما تردد الفترة الأخيرة.

وردت رانيا على المتابعة قائلة: «بقولك حبيبتي أنا لا بلقح على حد ولا ليّا في تلقيح.. أنا بقول للأعور أعور في عينه ولا يهمني أي حد في الكون.. دي حاجة معروفة عني، إني مش بخاف لكن أعرف حدودي كويس، أنا لما بكتب حاجة على صفحتي، بيبقي رأيي الخاص والله لو البوست ده جه على مقاس حد يبقى دي مشكلته مش مشكلتي.. وأنا ماليش دعوة بخلافات مسلسل اللي ملوش كبير.. عمرو ياسين كاتب كبير له رؤيته اللي الناس كتير جدًا بتحترمها هو يرد على نفسه.. أنا لا أتدخل في شغله أنا في شغلي فقط.. تحياتي».

أمراض

الفنانة دلال عبدالعزيز

لاتزال الفنانة دلال عبدالعزيز تعانى من إصابتها بفيروس كورونا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

الفنانة فاطمة الكاشف

تعرضت الفنانة فاطمة الكاشف للإصابة بفيروس كورونا حيث كتبت عبر حسابها بموقع «فيسبوك»:«يمكن يكون ده آخر بوست أكتبه، أتمنى أن تدعوا لي بالرحمة والمغفرة، ولا تنسوني بالدعاء، الله أعلم النهاية إمتى؟».

وأضافت: «الحمد لله، أنا سعيدة بمحبتكم جداً، ده رزق من ربنا كبير، ربنا يراضيكم بكل الخير يا رب، وراضية بكل اللي يجيبه ربنا، ويا رب يكون ربنا راضي عني هو ده المهم ويحسن خاتمتي، اللهم آمين».

إسلام إبراهيم

كشف الفنان إسلام إبراهيم قبل أيام، سبب مرضه وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد تردد عدد من الشائعات بشأن طبيعة مرضة قائلا: «أولا بشكر كل الناس اللي حاولت تتصل بيا أو تبعتلي رسايل وآسف إني مكنتش بقدر أرد، بعد فحوصات وتحاليل كتير جدا اكتشفت أن عندي التهاب حاد في جدار المعدة أدى إلى التهابات في القولون وده اللي كان مسبب كل الأعراض اللي عندي واللي هي أصلا متشابهة مع أعراض الكورونا».