فلسطين وإسرائيل تشكران مصر على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

وجهت كل من الرئاسة الفلسطينية وإسرائيل الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت سفارة إسرائيل في مصر على حسابها بموقع «فيس بوك»، إنها تتوجه بالشكر والتقدير لمجهودات المسؤولين في التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار، وعلى رأسهم القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم».

وأضافت السفارة الإسرائيلية: «نتمنى أن يعم السلام على إسرائيل وعلى المدنيين في غزة».

واليوم الجمعة، بدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في الساعة التي حددتها المبادرة المصرية، وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف المتبادل.

وأشارت الحكومة الإسرائيلية، في بيان لها إلى أن القاهرة أبلغت الفصائل الفلسطينية رسميا، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية فجرا وسيكون متزامنا ومتبادلا.

وفي السياق نفسه، أشادت الرئاسة الفلسطينية بالجهود التي بذلتها مصر في التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار.

وبحسب بيان للرئاسة الفلسطينية نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أشادت الرئاسة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، بالجهود «التي بذلها الأشقاء في مصر وقطر والأردن، والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتحقيق ذلك».