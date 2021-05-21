رئيس التنشيط السياحي يبحث التعاون مع نظيره الإسباني

التقى أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رئيس هيئة السياحة الإسبانية «Miguel Sanz Castedo»؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والسفر، واستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من إسبانيا، بحضور عمر سليم سفير مصر في مدريد.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في النسخة 41 للمعرض الدولي للسياحة والسفر «الفيتور»، والذي ينعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 19 حتى 23 مايو الجاري.

كما عقد الرئيس التنفيذي للهيئة، عددًا من اللقاءات المهنية المكثفة مع ممثلي كبرى منظمي الرحلات السياحية، وشركات السياحة، والطيران، والفنادق، في السوق الإسباني، من بينهم اتحاد شركات السياحة «CEAV - Tour Mundial El Corte Inglés TUI - Club 5 Estrellas - Dunas Travel» وغيرهم، بحضور ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة، والمشارك ضمن الوفد المصري.

من جهته، استعرض رئيس الهيئة خلال هذه اللقاءات أهم التطورات التي يشهدها القطاع السياحي في مصر، موضحًا الخطوات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار؛ للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتسهيلات اللازمة لعملية تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي التي بدأت أبريل الماضي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

كما تحدث عن الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر سواء في الفنادق والمنشآت والمنتجعات السياحية والمطاعم والكافيتريات والمتاحف والمواقع الأثرية بما يضمن سلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين، وهو ما يؤكد جاهزية المقصد المصري لاستقبال السائحين بخبرات عالية الجودة، وتقديم مستويات خدمة سياحية ممتازة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تنشئ مشروعات ضخمة لدفع الزخم السياحي لمصر طبقًا لخطط طويلة المدى، خاصة وأن الوزارة تعمل على خلق أنماط سياحية جديدة تتماشى مع المفاهيم الدولية لرؤى تنمية الاستدامة السياحية، وتساهم في جعل القطاع السياحي أكثر قوة ومرونة ويتصدى لأي أزمات قد تحدث تباعًا لتطورات الأوضاع المحلية والعالمية.

كما تم خلال هذه اللقاءات مناقشة تعزيز سبل التعاون خاصة فيما يتعلق بدراسة وتقديم الآلية الحالية لمنظومة الحملات المشتركة، وطرق تنفيذ الحملات الاعلانية وخطط الترويج لما تزخر به مصر من مقومات سياحية وأثرية عديدة بالأسواق الخارجية عن طريق إطلاق الحملات التسويقية وعقد شراكات دولية، في ظل تميز المنتج السياحي المصري وتنوعه وثرائه مما يسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها.

في سياق متصل، عقد الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية للتنشيط السياحي، مجموعة من اللقاءات الإعلامية، في الجناح المصري، مع ممثلي عدد من الصحف والقنوات التلفزيونية ووكالات الأنباء الدولية والتي من بينها pais-El TVE القناة الأولى - ABC جريدة- Radio Nacional- La Gaceta del Turismo.

وأشار إلى أن المناقشات واللقاءات بالمعرض سلطت الضوء على الوضع العام للأسواق السياحية في مصر، ونتائج الحركة السياحية خلال العام الماضي، مؤكدا أن المشاركة هذا العام بمثابة رسالة طمأنة للعالم بجاهزية المقصد السياحي المصري، ودعوة المسافرين الإسبان لزيارة مصر كوجهة آمنة.

كما تطرق للحديث عن خطة الوزارة الترويجية الحالية والمستقبلية لمصر والتي تعتمد على استخدام أدوات وأساليب متطورة وآليات تسويق فعالة، والتي تهدف إلى تنويع منصات الترويج عالميًا، وتعمل على إلقاء الضوء بصورة أكبر على مقومات مصر السياحية والأثرية الفريدة، لتعزيز الانطباعات غير النمطية عن المقصد المصري ليكون مقصد آمن وساحر، وضمن أوائل الوجهات السياحية الجاذبة للزيارة في المعدلات التنافسية العالمية.

ولفت إلى أن الوزارة بصدد دراسة تنظيم قوافل سياحية ورحلات تعريفية وورش عمل مختلفة بعدد من الأسواق المصدرة للسياحة خلال الفترة المقبلة، ويتم إعداد خطة عمل متكاملة للترويج السياحي، بالتعاون مع القطاع الخاص والاتحادات السياحية للموسم السياحي لصيف العام الجاري.