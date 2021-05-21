السياحة: أكثر من 95% من المنشآت ملتزمة بإجراءات كورونا والحملات مستمرة

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، أن الحملات المفاجئة للجان الوزارة على المنشآت الفندقية والسياحية، مستمرة للتفتيش على التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل، فضلا عن التأكد من مدى الالتزام بمواعيد إغلاق المطاعم في التاسعة مساء حتى نهاية الشهر الجاري.

أكثر من 95% من المنشآت الفندقية والسياحية ملتزمة

وأضاف المصدر لـ «الوطن»، أن المنشآت الفندقية والسياحية التي ستخالف الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل، سيتم توقيع عقوبات عليها تصل حتى الإغلاق الكلي وإلغاء الترخيص حال تكرار المخالفة، مشيرا إلى أن الحملات التي قامت بها الوزارة في عدد من المدن السياحية، أكدت أن أكثر من 95% من الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية ملتزمة بتطبيق ضوابط التشغيل وجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

خسائر المطاعم

وفي سياق متصل، قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة شددت على جميع المنشآت بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل خلال المرحلة المقبلة في ظل الموجة الثالثة من فيروس كورونا، لافتا إلى أن المطاعم تتكبد حاليا خسائر كبيرة جراء مواعيد الغلق الاستثنائية في الساعة التاسعة مساء، والتي أقرتها اللجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حتى نهاية شهر مايو الجاري، لافتا إلى أن الإيرادات التي تحققها المطاعم حاليا لا تكفي لدفع رواتب العاملين وتكاليف التشغيل اليومية.

وأضاف «المصري»، أن الغرفة تقدمت في وقت سابق بطلب لوزارة السياحة والآثار لتعديل مواعيد غلق المطاعم خلال فصل الصيف لتكون في الثالثة أو الرابعة فجرا بدلا من مواعيد الغلق المقررة وفقا للتوقيت الصيفي، وهو الواحدة صباحا، مع المد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات الرسمية، وذلك لطبيعة فصل الصيف الذي يمتاز بالسهر، فضلا عن عودة السياح العرب الذين يفضلون تناول العشاء والسهر بالمنشآت السياحية، موضحا أن الغرفة ستطالب وزارة السياحة والآثار مجددا بتعديل تلك المواعيد في أقرب وقت.