مستثمرو السياحة: عودة السياح الروس والعرب تنعش المدن السياحية في الصيف

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن مصر بانتظار موسم سياحي جيد خلال فصل الصيف الحالي، وذلك بعد عودة السياحة العربية لشرم الشيخ والغردقة؛ فضلا عن قرب استئناف روسيا لرحلاتها السياحية إلى مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك في غضون أسابيع قليلة.

وأضاف لـ«الوطن»، أن شرم الشيخ استقبلت أمس باكورة الرحلات السياحية من السعودية خلال الصيف الحالي، حيث وصلت للمدينة أول رحلتين من مدينتي جدة ورباض وعلى متنهم سياح، مشيرا إلى أن الرحلات السعودية إلى المدن المصرية سترتفع بداية من الشهر المقبل، منوها إلى أهمية الحركة الوافدة من السعودية، حيث أن المملكة هي الدولة العربية الأولى في إرسال السياح لمصر، فضلا عن أنها واحدة من الدول الـ10 الأولى في تصدير السياح لمصر، وذلك قبل ظهور جائحة كورونا العام الماضي.

الرحلات الروسية ستبدأ خلال أسابيع

وأشار عبداللطيف إلى أن روسيا ستبدأ أيضا في تسيير رحلات لشرم الشيخ ومرسى علم والغردقة خلال شهر يونيو المقبل بعد توقف استمر لأكثر من 6 سنوات، موضحا أن روسيا كانت الدولة الأكثر إرسالا للسياح لمصر قبل عام 2016، متابعا: «النصف الثاني من العام الجاري سيشهد زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر بالمقارنة بال 6 أشهر الأولى من عام 2021».

موسم سياحي جيد

ومن جهته قال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن الصيف الحالي سيشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر بالمقارنة بالعام الماضي، مرجعا ذلك لقرب عودة السياحة الروسية لمصر خلال الموسم السياحي الصيفي فضلا عن بدء تسيير الدول العربية، خاصة المملكة العربية السعودية لرحلات للمدن السياحية المصرية، إضافة إلى قرب الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بالأمصال المضادة لكورونا وهو ما سيشجع العديد من الدول المصدرة للسياح لمصر مثل المانيا وبريطانيا وإيطاليا تبدأ في إعادة تسيير رحلات لمصر خلال الشهور المقبلة. ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت السماح لمواطنيها بالسفر إلى مصر بداية من يوم 17 مايو الجاري.