5 خطوات لتوصيل الكهرباء إلى وحدة سكنية بالمدن الجديدة.. تعرف عليها

كشف مصدر مسؤول بالشركه القابضه للكهرباء، عن الإجراءات والخطوات التي يجب أن يتبعها حاجزي الوحدات السكنيه بالمدن الجديدة، لتوصيل التيار الكهربائي للوحدات السكنية.

شروط الحصول علي الخدمة

- حضور مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

- صورة من محضر الاستلام معتمد من الجهاز.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- آخر إيصال سداد القسط حتى تاريخه.

- في حالة عدم وجود المالك يتم إحضار توكيل إدارة فقط.

- آخر إيصال مياه.

الإجراءات المطلوبة

الخطوة الأولي: التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

الخطوة الثانية: التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

الخطوة الثالثه: انتظار موعد المعاينة، ويحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة «SMS».

الخطوة الرابعه: تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات.. «إن وجد».

الخطوة الخامسه: استلام الخدمة ويتم تحديد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة «SMS».

اتخاذ الإجراءات اللازمه لتنفيذ الطلبات

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية شهر يونيو المقبل مع اتخاذ شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها من قبل المواطنين عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

صورة ايصال الممارسة أهم الشروط

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت من أول شهر يوليو العام الماضي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، تلقى طلب تسجيل تركيب عداد كودي لأصحاب المباني المخالفة أو العشوائية، حيث أنه من أهم شروط التقديم صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التي سددت وإلا سيتم رفض الطلب.

إصدار القواعد التنفيذية

ووافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي وصل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يترتب على ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.