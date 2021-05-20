منها «فوري».. 3 طرق لشحن عداد الكهرباء مسبق الدفع

توسعت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية في توفير آليات ومنافذ جديدة لشحن عدادات الكهرباء مسبقه الدفع، بالتزامن مع تنفيذ خطة وزارة الكهرباء والطاقه المتجددة باستبدال العدادات التقليدية القديمة بأخرى حديثة، سواء مسبقة الدفع أو ذكية للقضاء على مشكلات القراءات الشاذة للعدادات، أو إخطاء الفواتير.

طرق شحن العداد مسبق الدفع

وتستعرض «الوطن» 3 طرق لشحن كارت العداد المسبق الدفع وفرتها الشركة القابضه للكهرباء بالشركات التابعة، للتسهيل على المواطنين للشحن في أسرع وقت.

أولا.. شحن العدادات عن طريق «فوري»

- أفرغ الكارت بإدخاله فى عداد الكهرباء.

- توجه إلى أقرب منفذ لفوري.

- اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابعة لها.

- أدخل الكارت في ماكينة فوري وسيجري الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات إن وجدت.

- اختار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى، حسب رغبتك.

- أفرغ قيمة الشحن في عداد الكهرباء بوضع الكارت ثم سحبه ثم اضغط على زر العداد لتظهر لكِ القيمة المادية المتاحة «التي شحنتِ بها».

ثانيا: شحن العداد عن طريق «الفيزا»

- تحميل تطبيق سهل «GTPay» الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

- سجل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- اختار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

- ادخل الكارت في عداد الكهرباء ليتحول الرصيد وشحن كارت الكهرباء.​

ثالثا: شحن العداد عن طريق «الموبايل»

- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc.

- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد، وبالتالى خاصية NFC.

- تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه «جلوبال» أو تحميل تطبيق الكهربا خالص وفوري لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

- مرر كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- اختر تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

- اختر شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

- أدخل الكارت في عداد الكهرباء ليتحول الرصيد.