مستشفى مصر للطيران تفتتح وحدة للتطعيم ضد كورونا للعاملين بالقطاع 

أكد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، انطلاق حملة لتطعيم العاملين بقطاع الطيران المدني، وشركات مصر للطيران ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وفي ضوء التعاون المثمر بين وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة ووزارة الصحة و السكان في مواجهة جائحة كورونا.

ويأتي ذلك في إطارحرص وزير الطيران المدني، على التيسير على جميع العاملين بقطاع الطيران المدني، وضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة لمواجهة كورونا.

ومن المقرر البدء في تطعيم جميع أفراد الركب الطائر بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وجميع العاملين بالصفوف الأمامية في خدمة العملاء بمختلف مواقع العمل، حرصًا على سلامتهم و سلامة الركاب على طائرات مصر للطيران، بالتوازي مع تطعيم الأطقم الطبية الذين يتعرضون يوميًا لأخطار الإصابة بالڤيروس، حرصًا على سلامتهم و سلامة جميع المرضى والعملاء المترددين على المستشفى من داخل وخارج قطاع الطيران المدني.

يشار إلى أنه يتم مراعاة إتباع جميع الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامة العاملين و المترددين على الوحدة.