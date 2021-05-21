«نظرة الوادع الأخير».. مشهد مؤثر لـ«إيمي ودنيا» في جنازة سمير غانم

وصل جثمان الفنان سمير غانم، إلى محطته الأخيرة، منذ قليل، حيث انتهت مراسم الجنازة والدفن، في مشهد مؤلم أبكى الجميع على رحيل واحد من أكثر الفنانين الذين أحبهم الجمهور وعاشوا معهم لسنوات طويلة وتأثروا بفنهم.

وكان المشهد أكثر ألما بالنسبة لابنتيه الفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم الذين ارتبطا بشكل كبير بوالدهما الفنان سمير غانم، والمشهد يزداد ألما عليهما بسبب مرض والدتهم الفنانة دلال عبد العزيز وتواجدها في المستشفى.

وخلال مراسم الجنازة، أظهرت الصور مشاهد الحزن في عيون دنيا سمير غانم وإيمي، وهما يودعان والدهما، ويلقيان عليه نظرة الوداع الأخيرة.

كان قد رحل الفنان سمير غانم عن عالمنا مساء أمس الخميس بعد تدهور حاله الصحية، إثر إصابته بفشل كلوي وخلل في وظائف الجسم.

وحضر صلاة الجنازة عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا وايناس الدغيدي ولبلبة وإلهام شاهين وماجد المصري وعمرو يوسف ومحمد حماقي ووفاء عامر ومحمود حميدة، وأشرف زكي وروجينا وأكرم حسني ورامي إمام وعدد آخر من الفنانين .

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت في المستشفى بسبب تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، وقالت مصادر مقربة إنه لم يتم إبلاغها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم خوفا عليها.