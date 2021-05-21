الوفد: وقف إطلاق النار في غزة يؤكد مكانة مصر في المنطقة والعالم

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن ما حدث من قرار وقف إطلاق النار في غزة، بناءً على مجهودات الدبلوماسية المصرية وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما شهد به العالم أجمع، يؤكد مكانة وثقل مصر ودورها الريادي والأساسي والمحوري على الساحة السياسية الدولية.

وأشار «أبوشقة» إلى ما أكده وأشاد به الرئيس الأمريكى جو بايدن من الدور الذي تلعبه مصر في الشرق الأوسط والعرب والبحر المتوسط، وتقديره وتثمينه لجهود الرئيس السيسي، الحثيثة مع جميع أطراف القضية الفلسطينية، وهي التحركات التي تتسم بالاتزان والحكمة من أجل تحقيق الأمن والسلام للمنطقة بأسرها، وهو ما يرسخ دور مصر التاريخي والمحوري في الشرق الأوسط وشرق المتوسط وإفريقيا لدعم الاستقرار وتسوية الأزمات، وهو الدور الذي تدعمه وتعول عليه الإدارة الأمريكية في المساهمة في احتواء التصعيد الحالى ووقف العنف.

وألمح «أبوشقة» إلى ما أكده «بايدن» من تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يمكن الدولتين من مجابهة التحديات غير المسبوقة إقليمياً ودولياً، فى ضوء الأولويات المشتركة بين البلدين الصديقين.

وأوضح «أبوشقة» أن حديث «بايدن» يؤكد دور مصر المهم والريادي والمؤثر والمحترم كدولة لها ثقلها السياسي، سواء في المجال الإقليمي أو الدولي، وأن مصر احتلت المكانة اللائقة بها في كل المجالات ومنها ثقلها على المسرح السياسي الدولي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفضل مصداقيته السياسية والدور التاريخي والإقليمي والدولي المؤثر، مضيفًا: «نتوقع إن شاء الله تعالى أن يكون لمصر من الجهود في المستقبل، بحيث يتحقق ما يصبو إليه الجميع من تحقيق سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس محققاً فيها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى إطار حل الدولتين».

وأضاف «أبوشقة»: «لم يقتصر دور الرئيس عبد الفتاح السيسي على بناء دولة عصرية حديثة في كافة المجالات، وكان له الدور المؤثر والفعال والوطني في الاهتمام بالقارة الإفريقية، وإقامة علاقات وثيقة بالدول الإفريقية، ولعل ذلك قد ظهر جلياً في مؤتمر باريس الأخير».