حملات نظافة وإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة للنظافة والتجميل والإنارة، على جانبي طريق الترعة الدماريسية التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية، حيث تم رفع مخلفات الأشجار والتراكمات والأتربة من على جانبي الطريق بالقرية والقرى التابعة لها، وصيانة الأعمدة والكشافات وإعادة توصيل خط تيار الكهرباء، وصيانة كشافات بالطريق العمومي بالطوبجى وزكريا التابعين للوحدة المحلية بدمشير، وتركيب كشاف لمسجد الزاوية ومسجد عبدالظاهر بالقرية.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة مكبرة للنظافة والتجميل، حيث تم متابعة رفع نواتج التطهير ونقاط القمامة من على ترعة منشأة الدهب، وطريق منشأة الشريعي القمادير، بالإضافة إلى إيقاف حالة تعد على مباني، على مساحة 40 مترا بعزبة علي باشا شوشة، وفي إطار متابعة تنفيذ قرار الدولة بشأن مواعيد غلق المحال، تم المرور على شوارع المدينة، بالتعاون مع أجهزة الأمن، لضمان الالتزام بقرارات الغلق، حيث تم تحرير 4 محاضر مخالفة لتعليمات الغلق، وتحرير 6 مخالفات عدم ارتداء كمامة وتم التصالح الفوري معهم.

ونفذت الوحدات المحلية لمراكز ديرمواس ومطاي وأبرقرقاص وملوي، حملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا بالمواقف ووسائل المواصلات، حيث تم تحصيل 20 غرامة كمامات، وضبط 10حالات مخالفة.

وأجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة مرورا على المحال والمطاعم والكافيهات والكافيتريات، حيث تم تحرير 4 غرامات عدم ارتداء كمامة، ومتابعة الحالة العامة بالمستشفيات، للتأكد من توافر الأدوية والأوكسجين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، حملة إزالات مكبرة، أسفرت عن تنفيذ 15 إزالة فورية، بالإضافة لرفع الإشغالات من مدخل الكوبري أمام الحديقة، وأمام جامع أبو العلا، وحملة نظافة في مداخل المدينة.