حملات نظافة وإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
06:42 م | الجمعة 21 مايو 2021
حملات نظافه
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة للنظافة والتجميل والإنارة، على جانبي طريق الترعة الدماريسية التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية، حيث تم رفع مخلفات الأشجار والتراكمات والأتربة من على جانبي الطريق بالقرية والقرى التابعة لها، وصيانة الأعمدة والكشافات وإعادة توصيل خط تيار الكهرباء، وصيانة كشافات بالطريق العمومي بالطوبجى وزكريا التابعين للوحدة المحلية بدمشير، وتركيب كشاف لمسجد الزاوية ومسجد عبدالظاهر بالقرية.
وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة مكبرة للنظافة والتجميل، حيث تم متابعة رفع نواتج التطهير ونقاط القمامة من على ترعة منشأة الدهب، وطريق منشأة الشريعي القمادير، بالإضافة إلى إيقاف حالة تعد على مباني، على مساحة 40 مترا بعزبة علي باشا شوشة، وفي إطار متابعة تنفيذ قرار الدولة بشأن مواعيد غلق المحال، تم المرور على شوارع المدينة، بالتعاون مع أجهزة الأمن، لضمان الالتزام بقرارات الغلق، حيث تم تحرير 4 محاضر مخالفة لتعليمات الغلق، وتحرير 6 مخالفات عدم ارتداء كمامة وتم التصالح الفوري معهم.
ونفذت الوحدات المحلية لمراكز ديرمواس ومطاي وأبرقرقاص وملوي، حملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا بالمواقف ووسائل المواصلات، حيث تم تحصيل 20 غرامة كمامات، وضبط 10حالات مخالفة.
وأجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة مرورا على المحال والمطاعم والكافيهات والكافيتريات، حيث تم تحرير 4 غرامات عدم ارتداء كمامة، ومتابعة الحالة العامة بالمستشفيات، للتأكد من توافر الأدوية والأوكسجين.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، حملة إزالات مكبرة، أسفرت عن تنفيذ 15 إزالة فورية، بالإضافة لرفع الإشغالات من مدخل الكوبري أمام الحديقة، وأمام جامع أبو العلا، وحملة نظافة في مداخل المدينة.