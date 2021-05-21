عاجل.. العثور على طفلة حديثة الولادة بالقرب من أرض زراعية بالمنوفية

عثر أحد شباب قرية كفر الشيخ سليم، قبل قليل، على طفلة حديثة الولادة، ملقاة بجوار طريق بالقرب من الأراضي الزراعية، وتجمع النمل على جسدها.

ونشر الشاب فيديو للطفلة كان صوره لها بعد أن عثر عليها، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يطالب فيه أن يتواصل مع أبناء مدينة تلا لمساعدته في عمل اللازم مع الطفلة.

النمل يتجمع حول الطفلة حديثة الولادة في كفر الشيخ سليم

وأكدت مصادر مقربة من الشاب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه شاهد الطفلة ملقاة على الأرض ومغطاة بملابس قديمة وغير نظيفة وتجمع النمل حولها، فيما قام الشاب بنقلها إلى مستشفى تلا العام، لتوقيع الكشف الطبي عليها من قبل الأطباء للاطمئنان على حالتها الصحية.

مدير مستشفى تلا: الطفلة مولوده اليوم أو أمس

وأوضح الدكتور أحمد طنطاوي مدير مستشفي تلا العام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطفلة وصلت إلى المستشفى ولم يقطع لها الحبل السري، بما يدل على أن ولادتها، كانت اليوم أو على أقصى تقدير مساء أمس، مؤكدا أنه تم وضعها في الحضانة بمستشفى تلا المركزي، وتخضع للرعاية الطبية اللازمة من الأطباء في المستشفى.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز تلا، يفيد بوصول طفلة حديثة الولادة إلى مستشفى تلا العام، بعد العثور عليها في أحد الشوارع وتم وضعها في الحضانة بالمستشفى، لتلقي العلاج اللازم وحاتها الصحية مستقرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

غضب في المنوفية بعد العثور علي طفلة حديثة الولادة فى الشارع

وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في محافظة المنوفية بشكل عام، ومركز تلا بشكل خاص، بعد نشر صور وفيديو العثور على طفلة ملقاة على جانب الطريق الرئيسي بين مدينة تلا وكفر الشيخ سليم، التابعة لمحافظة الغربية، مطالبيا بالقبض على من قام بإلقاء الطفلة في الشارع وتعريض حياتها للخطر .