تحذير شديد اللهجة من أوقاف المنوفية للأئمة والخطباء بشأن خطبة الجمعة

نشرت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، تنبيها وتحذيرا لجميع الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام التام بالمدة المحددة بعشر دقائق للخطبتين وبموضوع خطبة الجمعة، وتحذر وبشدة من مخالفة الموضوع أو تجاوز الوقت، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات رادعة وفي غاية الحسم تجاه أي تجاوز في ذلك.

بيان مديرية الأوقاف لمنع إطالة خطبة الجمعة

وقالت مديرية الأوقاف في بيانها، "في ظل حرص وزارة الأوقاف على بيوت الله وبقائها مفتوحة، وحرصها الدقيق على تنفيذ توجيهات لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء بشأن الضوابط الإجرائية والاحترازية في مواجهة كورونا، وحرصها على نشر خطاب وسطي مستنير، يُراعِي جميع الأبعاد الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية وغيرها".

وأضافت مديرية الأوقاف في بيانها، "تنبه وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام التام بالمدة المحددة بعشر دقائق للخطبتين وبموضوع خطبة الجمعة، وتحذر وبشدة من مخالفة الموضوع أو تجاوز الوقت، وتؤكد أنها ستتخذ إجراءات رادعة وفي غاية الحسم تجاه أي تجاوز في ذلك.

لجنة لاختيار الأئمة أصحاب المواهب في المنوفية

على صعيد متصل، عقدت مديرية الأوقاف بالمنوفية المقابلات لترشيح افضل العناصر مسابقة المواهب لاختبار القراء والمبتهلين والخطباء لتأهيلهم وتقديمهم للهيئه الوطنية للإعلام، بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف.

وتشكلت اللجنة من كلا من، زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية رئيسا للجنة، وبعضوية كلا من، العزب سالم العزب القارئ بالإذاعة والتليفزيون، ورمضان السبكي مدير الدعوة، وكمال عمار رئيس شؤون القران بالمديرية، وطارق عبد البارى - عضو المكتب الفني بالمديرية.