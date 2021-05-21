تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ135 ألف سيدة بالمنيا خلال أبريل

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ135 ألف سيدة بالمنيا خلال أبريل
كتب:
إسلام فهمي
06:12 م | الجمعة 21 مايو 2021
خدمات تنظيم الأسرة
أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، قدمت خلال أبريل الماضي، خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ135 ألفًا، و801 منتفعة، منهن 15 ألفًا و89 حالة جديدة و120 ألفًا و712 مترددة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي، وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.
وأوضح الدكتور أحمد صادق، مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم صرف 152082 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ 119189 زيارة منزلية عن طريق الرائدات الريفيات، وتنفيذ 4512 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، و1596 ندوة عن فيروس كورونا، و19613 عن الأمراض المزمنة والفحص الذاتي للثدي.
وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين، وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحال والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، والالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لاستمرار حملات إزالة التعديات ورفع المخلفات الصلبة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.
من جانبها؛ نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة للنظافة والتجميل والإنارة، على جانبي طريق الترعة الدماريسية التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية، حيث تم رفع مخلفات الأشجار والتراكمات والأتربة من على جانبي الطريق بالقرية والقرى التابعة لها، وصيانة الأعمدة والكشافات وإعادة توصيل خط تيار الكهرباء.