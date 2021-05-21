تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ135 ألف سيدة بالمنيا خلال أبريل

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، قدمت خلال أبريل الماضي، خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ135 ألفًا، و801 منتفعة، منهن 15 ألفًا و89 حالة جديدة و120 ألفًا و712 مترددة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي، وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضح الدكتور أحمد صادق، مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم صرف 152082 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ 119189 زيارة منزلية عن طريق الرائدات الريفيات، وتنفيذ 4512 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، و1596 ندوة عن فيروس كورونا، و19613 عن الأمراض المزمنة والفحص الذاتي للثدي.

وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين، وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحال والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، والالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لاستمرار حملات إزالة التعديات ورفع المخلفات الصلبة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.

من جانبها؛ نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة للنظافة والتجميل والإنارة، على جانبي طريق الترعة الدماريسية التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية، حيث تم رفع مخلفات الأشجار والتراكمات والأتربة من على جانبي الطريق بالقرية والقرى التابعة لها، وصيانة الأعمدة والكشافات وإعادة توصيل خط تيار الكهرباء.