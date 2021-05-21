استجابة للمواطنين.. إنشاء كوبري علوي للسيارات بمغاغة ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم إدراج مشروع إنشاء كوبري علوي للسيارات في مركز مغاغة بشمال المحافظة، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أنه تمت المعاينة لموقع الكوبري، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ، استجابة لمطالب المواطنين وأهالي المدينة.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة استقبلت عبر موقعها الإلكتروني، شكوى من أحد المواطنين يطالب خلالها الجهات المختصة، بإنشاء كوبرى علوي يمر أعلى خط السكة الحديدية المار بمدينة مغاغة بمحافظة المنيا، بهدف ربط شارع طه حسين بمدينة مغاغة حتى الموقف العمومي بالمدينة، للقضاء على التكدس المروري الكائن في هذا المكان، للحفاظ على أرواح المواطنين، خلال عبورهم مزلقان السكة الحديد هناك.

وأضاف «الرفاعي» أن المنظومة تحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تلقي وفحص شكاوى المواطنين وسرعة التفاعل معها.

وعقد محافظ المنيا، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس النواب عن جميع دوائر مراكز المحافظة، لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد نواب البرلمان، بالجهود المبذولة من محافظ المنيا، لسرعة الاستجابة لكل الطلبات المقدمة له بشأن المشكلات المتعلقة بالمواطنين، والعمل على سرعة إيجاد حلول وآليات لتلك المشكلات، مؤكدين أن هناك تفاعل مثمر بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين.