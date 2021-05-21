مجانية.. تفاصيل منحة «بيردج» في اللغة الإنجليزية لطلاب أولى ثانوي

تقدم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية منحة بريدچ «Bridge»، بإدارة وتنفيذ المؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية «اتجاه»، وهي منحة تأهيلية للطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية 2021/2022، بهدف تطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، وبناء قدراتهم الشخصية والقيادية، لتمكينهم من الحصول على منح دراسية بالجامعات المتميزة داخل أو خارج مصر، عن طريق برنامج تعليمي يشمل جلسات تدريبية داخل المحافظة وعبر الإنترنت.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد التفاصيل الكاملة لمنحة بريدچ «Bridge»، أهدافها، شروط الالتحاق بها، الفئات المستهدفة للحصول على المنحة، وفقا لما أعلنته المؤسسة، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي جميع القطاعات على مدار اليوم.

أهداف منحة بريدچ «Bridge» لطلاب الصف الأول الثانوي

يهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الطلبة والطالبات، للقبول بالمنح الدراسية بالجامعات المتميزة داخل أو خارج مصر وذلك من خلال:

ـ تحسين مهارات اللغة الإنجليزية الأساسية «قراءة، كتابة، استماع، تحدث»، ومهارات الكتابة الأكاديمية.

ـ إعداد وتأهيل الطلاب لاجتياز اختبار اللغة الإنجليزية الدولي «IELTS» اللازم للقبول بالمنح الدراسية.

ـ تعزيز المهارات الشخصية والحياتية ومهارات القيادة ومهارات المشاركة المجتمعية.

ـ تطوير مهارات الحاسب الآلي ومهارات التعلم عن بعد.

الفئات المستهدفة للحصول على منحة بريدچ «Bridge» في اللغة الإنجليزية

ـ الطلبة والطالبات المقيدين بالصف الثالث الإعدادي بالمدارس الحكومية فقط وليست التجريبية.

ـ أن ينوي المتقدم الالتحاق بالصف الأول الثانوي بإحدى المدارس الحكومية 2021/2022.

ـ أن يكون المتقدم مقيدا بإحدى مدارس محافظات «البحيرة، كفر الشيخ، قنا، بني سويف».

ـ أن يتراوح عمر الطالب ما بين 14 و16 عامًا.

ـ أن يكون لدى المتقدم إمكان الوصول إلى الإنترنت من المنزل.

ـ يشجع البرنامج الطلبة والطالبات من ذوي الإعاقة للتقدم إلى البرنامج للاستفادة من القدرات الكامنة لديهم.

البرامج التي تتضمنها منحة بريدچ «Bridge» في اللغة الإنجليزية

تغطية كل مصروفات البرامج التأهيلية ضمن المنحة وهي كالتالي:

ـ برنامج تطوير مهارات اللغة الإنجليزية الأساسية والكتابة الأكاديمية.

ـ برنامج الإعداد لاختبار اللغة الإنجليزية الدولي «IELTS» وتأدية الاختبار.

ـ تدريب الحاسب الآلي.

ـ برنامج تطوير المهارات الشخصية والقيادية.

ـ متابعة أداء الطلاب طوال مدة البرنامج مع تقديم الإرشاد الأكاديمي والدعم النفسي.

ـ توفير جهاز تابلت لكل طالب أو طالبة بالمنحة لحضور الجلسات التعليمية الخاصة بالبرنامج.

خطوات التقديم للحصول على منحة بريدچ «Bridge» في اللغة الإنجليزية

ـ ملء استمارة الالتحاق وتقديم كل الأوراق المطلوبة إلكترونيًا فقط عن طريق الرابط الخاص بالمنحة من خلال الضغط هنا.

ـ حضور المتقدم المقابلة الشخصية داخل المحافظة في حال قبول الاستمارة.

ـ التعهد بالالتزام بحضور البرنامج كاملًا خلال المرحلة الثانوية وتسليم الواجبات المقررة.