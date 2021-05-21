«شديد الحرارة في بعض المناطق».. الأرصاد تكشف توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس لمدة 72 ساعة، ابتداءً من غد السبت الموافق 22 مايو الجاري، حتى الاثنين الموافق 22 مايو.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدًا السبت طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب سيناء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس ليلا، لطيفة على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما توقع الخبراء، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال سيناء وجنوب البلاد، مع احتمالية وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة بنحو 30% تقريبًا.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 22 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 23 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 23 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.