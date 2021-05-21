تعليم جنوب سيناء تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، لامتحانات الشهادة الإعدادية، المُقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 29 مايو الجاري.

2911 طالبا وطالبة بالصف الثالث الإعدادي سيؤدون الامتحانات

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 2911 طالبا وطالبة بالصف الثالث الإعدادي، سيؤدون الامتحانات داخل 73 لجنة موزعين على 8 مدن، بواقع 19 لجنة بمدينة رأس سدر، و 12 لجنة بمدينة أبوزنيمة، و7 لجان بمدينة أبورديس، و8 لجان بمدينة سانت كاترين، و14 لجنة بمدينة طور سيناء، و5 لجان بمدينة شرم الشيخ، و5 لجان بمدينة دهب، ولجنتين بمدينة نويبع.

إعداد وتجهيز اللجان وتعقيمها يوميًا

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح له، اليوم الجمعة، أنه جرى إعداد وتجهيز اللجان مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، ومن المقرر أن يجرى تعقيمها وتطهيرها يوميًا، قبل وبعد الامتحانات، ولن يُسمح بأي تجاوز في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين.

أسئلة الامتحانات من المنهج المقرر

وأضاف «عقل» أن الموجهين العموم لكل المواد الدراسية قاموا بوضع أسئلة الامتحانات من المنهج المقرر الخاص بالفصل الدراسي الثاني، بما يتناسب مع جميع مستويات الطلاب المختلفة، طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، تنفيذًا للتعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

وأشار وكيل تعليم جنوب سيناء إلى أنه جرى تدريب جميع الطلاب بالصف الثالث الإعدادي على نماذج الامتحانات «أون لاين»، لتقليل حالة التوتر.

وأوضح محمد عقل أنه جرى التنسيق مع مديرية أمن جنوب سيناء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتذليل كل العقبات التي تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات في جميع مدن المحافظة، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات، وتأمين تحركات السيارات المخصصة لنقل الإجابة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأرسل وكيل الوزارة رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور، لكون الامتحانات لن تخرج عن المقرر، إضافة إلى أن اللجان ستكون صحية وآمنة تمامًا، خاصة أنه سيجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية بداية من خارج اللجان وخلال الامتحانات.