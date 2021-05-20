محافظ جنوب سيناء يشدد على تطبيق القانون لاستعادة أملاك الدولة

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا، اليوم الخميس، لمتابعة ملفات تقنين أراضي الدولة وإزالة المباني المخالفة، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة ورؤساء المدن والمختصين من الجهاز التنفيذي.

التعامل بكل حسم مع حالات التعدي على أملاك الدولة

وأكد اللواء خالد فودة، خلال الاجتماع، على ضرورة التعامل بكل حسم مع حالات التعدي على أملاك الدولة، ومخالفات البناء، وتطبيق القانون لاستعادة ممتلكات الدولة.

ووجّه خلال الاجتماع للتنسيق مع جهاز تنمية سيناء لسرعة الانتهاء من أعمال التقنين، وتحرير العقود لمن جرت الموافقة على طلباتهم من الجهاز بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة، مشددا على سرعة استيفاء كافة الملفات التي تقوم اللجنة بدراستها حاليًا، والانتهاء منها خلال أسبوع وتطبيق القانون بإزالة المنشآت المخالفة.

كما عقد محافظ جنوب سيناء اجتماعًا آخر، اليوم لمناقشة ملف التصالح على مخالفات البناء، وخلاله أكد أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يسعى لتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، تخفيفًا على المواطنين.

وأوضح أن الهدف من عقد الاجتماعات المتتالية والخاصة بأمور التصالح على مخالفات البناء هو حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها بما لا يضر بمصالح المواطنين ويحقق استقرارا معيشيا، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها والتصدي للمتعدين.