محافظ جنوب سيناء يناقش ملف التصالح على مخالفات البناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يسعى لتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، تخفيفًا على المواطنين.

وأوضح أن الهدف من عقد الاجتماعات الخاصة بأمور التصالح على مخالفات البناء هو حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها بما لا يضر بمصالح المواطنين، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظة، اليوم الخميس، لمناقشة ملف التصالح على مخالفات البناء، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، ورؤساء المدن والمختصين من الجهاز التنفيذي.

المحافظ يطالب بسرعة إنهاء إجراءات التصالح

ووجّه المحافظ، رؤساء المدن بالتنسيق مع اللجان المشكلة من قبل وزارة الإسكان ونقابة المهندسين، إلى سرعة إنهاء إجراءات التصالح، وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي لإنهاء اللجان من أعمالها، بالتنسيق مع اللجان الفنية تحت إشراف سكرتير عام المحافظة.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ بلغ 1413 طلبا حتى الآن، وبلغ إجمالي ما جرى تحصيله من رسوم 22 مليون و 242040جنيه، منهم مليون و66 ألف قيمة رسوم معاينة، و21 مليون و 175190 جنيه نسبة الـ 25% من قيمة البناء.

وأوضح أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة الأولى للتصالح بلغ 75 طلبًا، وجرى تحصيل 82 ألف جنيه منهم رسوم فحص المعاينة، وبلغت قيمة سداد نسبة الـ 25% 5 ملايين و169168 جنيه، وبلغ إجمالي عدد الطلبات خلال الفترة الثانية وحتى اليوم 1338 طلبا، والرسوم التي جرى تحصيلها كفحص معاينة 985 ألف جنيه، وبلغت قيمة سداد رسوم نسبة الـ 25% 15 مليون و 169168 جنيه.