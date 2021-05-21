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محمود مسلم

وزير خارجية إسرائيل يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار

كتب:

الوطن
08:15 م | الجمعة 21 مايو 2021
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

تلقى وزير الخارجية، سامح شكري، مساء اليوم، اتصالاً من نظيره الإسرائيلي، جابي أشكنازي، الذي ثمَّن جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني، وقد أكد الوزير أشكنازي، حرص الجانب الإسرائيلي على الحفاظ على الهدوء.

كما بحث الوزيران الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة، وأكدا على أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين، سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام.

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