عاجل.. «فاكسيرا» تستقبل أول شحنة مواد خام لـ«اللقاح الصيني»

أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، استقبالها منذ قليل، أول دفعة من المواد الخام لتصنيع نحو مليوني جرعة من لقاح كورونا الصيني «سينوفاك».

كان مطار القاهرة الدولي قد استقبل، صباح اليوم، تلك الشحنة، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسفير الصيني لدى القاهرة.

ووقعت «فاكسيرا» اتفاقية مع شركة «سينوفاك» لتصنيع لقاحها على أرض مصر.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم «البدء الفوري» للتصنيع، على أن تتم إتاحة تلك اللقاحات في مراكز تلقيها خلال شهرين.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر تصنيع 40 مليون جرعة من هذا اللقاح بشكل متزامن في البلاد.

ويمر تصنيع اللقاح بأكثر من مرحلة، أولها تحليل المواد الخام، ثم التعبئة، وإجراء دراسات جودة عليه.