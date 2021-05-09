بعد قليل.. مؤتمر هام لوزيرة الصحة عقب جولتها التفقدية بشركة «فاكسيرا»

تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرًا هامًا بعد قليل، بعد جولة تفقدية من المقرر أن تجريها لخطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، تمهيدًا لتصنيع لقاح «سينوفاك» في مصر.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان والخاصة بمستجدات فيروس كورونا، تسجيل 1132 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة حسب لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 66 حالة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 435 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 176363 حالة حتى اليوم.

وناشدت وزارة الصحةـ المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاح كورونا.

وقالت وزارة الصحة، في منشور توعوي لها، إنَّ هناك تدفقات في شحنات لقاحات كورونا متنوعة قادمة لمصر على مدار الشهر الجاري، وسيتمّ تحليلها من قبل هيئة الدواء المصرية قبل البدء في استخدامها، واستعرض الوزارة طرق حجز لقاح كورونا في مصر.

وطالبت وزارة الصحة، من المواطنين بشكل عام الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين، والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم التكدس خلال الفترة المقبلة نظرًا لذروة انتشار الفيروس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.