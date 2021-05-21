ناجي إسكندر: تطعيم 75% من سكان العالم يصل لمناعة القطيع ضد كورونا

قال الدكتور ناجي إسكندر، زميل كلية الجراحين الملكية بلندن، إن القضاء على وباء فيروس كورونا سيكون عبر التطعيم للوصول لمناعة القطيع، وهو ما يتطلب تطعيم 75% من المواطنين للوصول لها: «في الحالة دي بيتحول الوباء من وباء عالمي إلى مرض متوطن يتفشى في مجموعات صغيرة ومناطق متناثرة».

وأضاف «إسكندر»، خلال تقديمه لبرنامجه «سعادتك في صحتك مع دكتور ناجي»، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، أن الوباء قد يظل موجودا لعقود أو بشكل دائم كالأنفونزا الموسمية، لافتا إلى أن دول العالم الأول من المتوقع أن تصل إلى مناعة القطيع بنهاية عام 2021، أما بالنسبة لدول العالم الثالث فبسبب نقص الإمكانيات واللقاحات من المنتظر الوصول إلى ذلك في نهاية عام 2022.

وأوضح أن نجاح دولة الصين فيما فشلت فيه دول العالم الأول الأكثر تقدما في احتواء الوباء كان بسبب وجود نظام صحي وقائي ورقابي قوي ومترابط وتدربهم على احتواء مثل تلك الأوبئة والتي بدأتها بسارس 1، الذي ظهر في نوفمبر 2002 وانتهي في عام 2003، مشيرا إلى أن الصين عندما حدث لديها الوباء حجبت كافة المعلومات عن دول العالم، كما منعوا السفر بين الولايات الصينية بينما سمحوا بسفر مواطنيهم لكافة دول العالم ما أدى إلى انتشار الوباء عالميا.

وأكد أن علماء الفيروسات أجمعوا أنه في حال أعلنت الصين اكتشافها لذلك الفيروس قبل 3 أشهر فقط من تحوله لوباء عالمي كان سيتقلص حجم الكارثة إلى 5% فقط.

وتابع: «هناك من يروجون الشائعات حول الوباء واللقاحات والعلاجات وللأسف تلك المجموعة تشمل عددا من المثقفين والأطباء، بيقولوا إن مفيش وباء خالص ودي من حروب الـ5G، وبالنسبة للقاحات بيقولوا إنهم بيزرعوا شرائح مدمجة في البشر علشان يراقبوا تصرفاتهم، وهو أمر خاطئ جملة وتفصيلا».