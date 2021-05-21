مصدر: جثمان أحمد بهجت لن يصل مصر قبل الثلاثاء المقبل

كشف مصدر مقرب من رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت، الذي توفي اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة طويلة مع المر ض وتدهور كبير لحالته صحية خلال السنوات الأخيرة، عن موعد عودة جثمانه إلى مصر.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ «الوطن» إن أحد أقاربه سيسافر له من ولاية أطلانطا الأمريكية، متجهًا إلى المستشفى في نيويورك لإنهاء إجراءات تسلم الجثمان.

وأوضح المصدر أن قريب رجل الأعمال الراحل سيصل غدًا السبت لكنه لم يتمكت من إنهاء الإجراءات بسبب العطلة الأسبوعية الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية يومي السبت والأحد، مؤكدًا أن الجثمان لن يصل قبل يوم الثلاثاء إلى مطار القاهرة الدولي.

وتوفي، اليوم، رجل الأعمال أحمد بهجت فتوح عن عمر يناهز 70 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وبدأ رجل الأعمال حياته في الولايات المتحدة الأمريكية حيث اخترع بوصلة مواقيت الصلاة الإلكترونية هناكن وحقق نجاحًا علميا كبيرًا ثم عاد إلى مصر ليبدأ رحلة جديدة أنشأ خلاله عدد من المصانع التي تبيع السلع الالكترونية للمصريين.

كما أنشا أول تجمع سكني في مدينة السادس من اكتوبر ثم أكبر ملاهي في الشرق الأوسط وأول قناة فضائية خاصة بمصر، فضلًا عن عدد كبير من المشروعات والمصانع في القارة السمراء.