هل توجد أعراض جانبية للقاح استرازينكا المضاد لكورونا؟ الصحة تجيب

ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا في مصر وقالت إنها فعالة وآمنة، ولا داعي للقلق. وخصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 105 لتلقي كافة استفسارات المواطنين، وورد للوزارة سؤال عن لقاح أسترازينيكا وجاء السؤال نصا، هل توجد أعراض جانية للقاح استرازينكا المضاد لكورونا؟ وقامت الوزارة بالرد على السؤال.

هل توجد أعراض جانية للقاح استرازينكا المضاد لكورونا؟

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، أن جميع اللقاحات آمنة، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية للقاح أسترازنيكا، أشارت إلى أنها مثل باقي اللقاحات تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة موضع التطعيم أو صداع يزول خلال يومين، وأشارت الوزارة إلى أن هناك فريق طبي متخصص للمتابعة المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا خلال المدة الزمنية بين الجرعتين، «الأولي والثانية».

الفرق بين لقاح سينوفارم وأسترازنيكا

واستعرضت وزارة الصحة الفرق بين الجرعتين الخاص بلقاحي «سينوفارم وأسترازنيكا» وقالت إن الأول الفرق بين الجرعتين 21 يوما، أما الثاني أسترازنيكا 3 شهور، وعن فعالية لقاح أسترازينيكا، أكدت وزارة الصحة والسكان وفقا للتقارير الخاصة بالقاحات المعتمدة أن درجة فعاليته تصل إلى 79% وتعمل على الحماية من خطر الإصابة بالفيروس وتخفيف حدة الأعراض وتجعلها بسيطة أو من سلطة بدلا من أنها خطيرة أو حادة، لافتة إلى أن الفرق بين الجرعتين «الأولي والثانية» تصل إلى 3 أشهر.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، أهم أعراض فيروس كورونا المستجد في مصر، وتابعت الوزارة في منشورها أن أهم أعراض فيروس كورونا، تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو فقدان حاستي الشم والتذوق وسيلان في الأنف أو حمي أو غثيان أو آلام في البطن أو العظام أو تورم في العينين أو ظهور طفح جلدي، وطالبت الوزارة المواطنين، في حال ظهور أي عرض من هذه الأعراض، بالذهاب فورا إلى المستشفيات وطلب الرعاية الصحية في وقت مبكر، خاصة إذا كانت الحالة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.