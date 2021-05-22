تتوافق مع الشريعة الإسلامية.. التفاصيل الكاملة لشهادة استثمار زاد الخير

طرح بنك ناصر الاجتماعي شهادة استثمارية اجتماعية جديدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للعمل كهبة مشروطة أو صدقة جارية تحت مسمي «زاد الخير» بأعلى عائد في السوق المصرفي 13% سنويا، وذلك في إطار تميز البنك بتقديم المنتجات الجديدة والمبتكرة.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد، التفاصيل الكاملة للشهادة الاجتماعية «زاد الخير»، نسبة الفائدة، مدة الشهادة، تاريخ احتساب العائد، آلية ودورية صرف العائد، مميزات الشهادة، وفقاً لما أعلنه بنك ناصر الاجتماعي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تغطي القطاع المصرفي، على مدار الساعة.

تفاصيل شهادة «زاد الخير» الاستثمارية الاجتماعية

ـ مدة الشهادة تبلغ عامين ويبدأ احتساب العائد من أول شهر الإصدار.

ـ تصدر الشهادة بأعلى عائد في السوق المصرفي 13% سنويا.

ـ لا يتم صرف العائد بالكامل وإنما يحصل صاحب الشهادة على نصف العائد المميز بنهاية كل سنة مالية والنصف الآخر كحد أدني يتم توجيهه لعمل الخير، حيث يمكن الاختيار من كل بنود حساب 10700 المدشن بالبنك سواء صدقة جارية أو هبة مشروطة أو لصالح مشروع حسابات الأيتام «أولادنا مستقبلنا» أو لدعم ذوي الإعاقة والتعليم.

ـ كما يجوز وهب الشهادة إلى أعمال الخير التي يحددها صاحب الشهادة ويمكن الاقتراض وفقا للضوابط والأحكام بضمان الشهادة.

ـ يجوز الشراء بأسماء القصر، وذلك وفقاً لما أوضحه محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي.

وتعد شهادة «زاد الخير» أول شهادة استثمارية اجتماعية في مصر، وتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للعمل كهبة مشروطة أو صدقة جارية، حيث خول القانون لبنك ناصر الاجتماعي تلقى الهبات والوصايا التي يتقدم بها الأفراد أو الهيئات رغبة منهم فيترك صدقة جارية بعد وفاتهم.

جاء ذلك في إطار التزم بنك ناصر الاجتماعي منذ بداية نشأته بتعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع من خلال رعاية ودعم الأسر الاكثر احتياجا ومساعدتهم بشكل مؤسسي مستدام.