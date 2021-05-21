«التنسيقية»: نحاول اتباع خطوات القيادة السياسية في التخفيف عن أهل غزة

قال النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه اليوم فقط يستطيع أن يقول للشعب الفلسطيني عيد فطر سعيد، بعدما نجحت المجهودات المصرية في وقف إطلاق النار بغزة، موضحًا أن التنسيقية في الفترة الأخيرة، حاولت أن تسير على خطى قيادة مصر السياسية، من أجل المساعدة في التخفيف عن أهل غزة جراء ما أسفر عنه العدوان الإسرائيلي.

ولفت إلى أن مصر كانت وما زالت خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا ما اتضح للجميع سواء من خلال منحة إعادة إعمار غزة، وتخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي مبلغ 500 مليون دولار لذلك، بالإضافة إلى مبادرة وقف إطلاق النار.

وأضاف «يونس»، خلال مداخلة هاتفية، الجمعة، مع برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على شاشة mbc مصر، أنه يجب الإشادة بالقيادة السياسية المصرية، كونها الداعم الأول والوحيد لشعب فلسطين الشقيقة، موضحا أن مصر لا تنظر إلى ذلك كدعم، بل التزام وواجب تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التنسيقية حاولت أن تتبع نفس النهج عبر المبادرة التي أطلقوها بمشاركة الكثير من القوى السياسية في مصر، للمساهمة في مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بإعادة إعمار غزة، وذلك لإثبات دعمهم تلك المبادرة بالفعل وليس بالقول فقط، من خلال دعوة الشعب المصري وباقي القوى السياسية المتواجدة في نهج نفس الطريق.

وتابع: «فيه وفود من الأربع قوى سياسية المشاركة في المبادرة، موجودين دلوقتي بالفعل على أرض فلسطين، بيسلموا أشقائنا في فلسطين، المساعدات الطبية والغذائية عشان يرجعوا أفضل من الأول بإذن الله».