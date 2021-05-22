ضبط 4 عاطلين استدرجوا «قاصرا» واعتدوا عليها داخل شقة بالساحل

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 4 عاطلين، استدرجوا فتاة قاصرًا إلى إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وقاموا باغتصابها، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، قررت عرض الفتاة على الطب الشرعي لبيان مدى تعرضها للاغتصاب من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة الساحل، بلاغًا من والد إحدى الفتيات بتعرض ابنته 15 عامًا للاغتصاب علىى أيدي 4 أشخاص، وأدلت الفتاة بأوصافهم وبالشقة التي اغتصبت بها، وبالانتقال والفحص تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بأقوال المجني عليها اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت عرض المجني عليها علي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان مدى تعرضها للاغتصاب من عدمه، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.