صدور كتاب «دليلك المهني في العلاقات العامة» لـ «محمود شافعي»

صدر حديثا عن دار أمجد للنشر والتوزيع بالأردن، كتاب «دليلك المهني في العلاقات العامة» لخبير ومستشار العلاقات العامة محمود شافعي.

وقال الكاتب في تصريحات صحفية، إن كتاب «دليلك المهنى فى العلاقات العامة» من المقرر أن يشارك في معرض القاهرة الدولى للكتاب والمزمع إقامته في 30 يونيو المقبل.

الكتاب يضم خمسة فصول، يستعرض من خلالهم خبير العلاقات العامة الصفات والمهارات الواجب توافرها فى ممارس العلاقات العامة، بالإضافة إلى المهام الوظيفية المنوط القيام بها، وكذلك يحتوى قاموسا لأهم المصطلحات المستخدمة فى العلاقات العامة وتعريفها، مرورا بتناول أشهر الأسئلة الشائعة بالمقابلات الشخصية فى العلاقات العامة، وكذلك التطرق لبعض النصائح للتعامل فى بعض المواقف من واقع الحياة المهنية، والإجابة على بعض الأسئلة المهمة بمجال العلاقات العامة.

وحرص الكاتب في هذا الكتاب على اختيار موضوعات ذات صلة وثيقة وحديثة في الحياة المهنية للعلاقات العامة، بهدف محاولة سد الفجوة بين الجانبين الأكاديمي والمهني، ومواكبة التطورات الحديثة في مجال العلاقات العامة على أن يكون مرجعا للطلاب والممارسين، وكذلك يتبين للقارئ أن الكاتب قد حرص على الابتعاد عن الحشو الزائد، فجاء الكتاب مختصرًا وفي نفس الوقت يفي بالغرض الذى يهدف إليه وهو تمكين دارسي وممارسي العلاقات العامة من التعرف على طبيعة هذ المهنة والصفات والمهارات الواجب توافرها فيهم.

يذكر أن محمود شافعى خبير ومستشار العلاقات العامة، هو مؤسس أول مبادرة عربية للعلاقات العامة بعنوان «العلاقات العامة للجميع» ومقدم المصطلحات الإعلامية ببرنامج القاموس الثقافي على القناة الثانية الفضائية، وعضو لجنة تشعيب الطلاب بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وقد تم اختياره ممثلا لمصر والوطن العربى بمؤتمر البروتوكول والاتصال بالأرجنتين للعام الثانى على التوالى، كما سبق اختياره للمشاركة بمؤتمر المكتبات الأمريكية بالشارقة 2018، كما يعد هذا الكتاب هو المؤلف العلمى الثانى له بعد صدور كتاب «المهارات الاتصالية والإعلامية لممارسي العلاقات العامة» عام 2018.