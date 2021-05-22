أخبار كورونا اليوم.. إقبال على اللقاح بالقليوبية وغلق مستشفى بسوهاج

على عكس كل التوقعات، خرجت مصر من موسم الأعياد واللقاءات العائلية والاحتفالات، بانكسار الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وليس بزيادتها كما كان متوقعا، حيث سجلت وزارة الصحة 1153 مصابا بعد أن تخطت حاجز 1200 مصاب في اليوم، فيما سجلت 61 وفاة، وجاء ذلك بالتزامن مع الإقبال الشعبي على أخذ لقاح كورونا وكذلك حملات التوعية التي نشرتها وزارة الصحة في عدد من المحافظات والتي سجلت أعدادا كبيرة في الإصابات خلال الفترة الماضية.

وأعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة، بلغ 23601 مواطن جرعة أولى و3382 جرعة ثانية.

63 إصابة جديدة في القليوبية بكورونا

وسجلت محافظة القليوبية وفق بيان مديرية الصحة بالمحافظة، 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجاءت مدينة ومركز بنها أعلى نسبة إصابة بـ 39 حالة، ثم مركز طوخ 12 حالة، ومركز القناطر 5 حالات، ومركز شبين القناطر حالتين، وشرق شبرا وقها ومركز كفرشكر حالة واحدة لكل منهم، وغرب شبرا والعبور ومركز الخانكة صفر إصابة، بينما سجلت القليوبية 8 حالات وفاة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد وفيات الكورونا بالمحافظة منذ بداية الجائحة وحتى الآن 1467 حالة وفاة.

غلق مستشفى خاص بسوهاج بسبب كورونا

وشنت مديرية الصحة بسوهاج، العديد من الحملات التفتيشية على المستشفيات الخاصة، تم خلالها غلق مستشفى خاص شهير بمركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، بعد أن رصدت الحملة التفتيشية العديد من المخالفات والتي تعرض حياة المرضى للخطر، ووجد عدد من المرضي المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا دون أدنى رعاية طبية، ولا يوجد طبيب لرعاية الحالات.

وبحسب بيان مديرية الصحة فقد تم نقل الحالات المرضية من المستشفى الخاص بعد إغلاقه لمستشفى سوهاج العام، ومستشفى صدر شندويل بسيارات الإسعاف لاستكمال العلاج، وبفحص عدد من الدفاتر وجد أن المستشفى يقوم بإجراء عمليات مخالفة للقانون وتم غلق المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة.

محافظ مطروح يتلقي اللقاح

وتلقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد «لقاح سينوفارم»، في إطار الحملة القومية للتطعيم بلقاح كورونا والتي تنظمها وزارة الصحة، وأعطى الدكتور شريف الشناوي مدير عام الطب الوقائي بمطروح التطعيم للمحافظ، مؤكدا أن الدولة قامت بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها مع الحرص على الوصول إلى جميع المواطنين حرصا على سلامتهم، والعمل على مواجهة الفيروس، وحماية المواطنين من إصابتهم، ما يسهم في ممارسة حياتهم دون أي أضرار، بعد حصولهم على اللقاح، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

وتصدت رئاسة مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، للباعة الجائلين في سوق الجمعة، أمس، بمدينة شربين، ومنعت إقامة السوق منذ الصباح الباكر، وتمكنت من فض السوق تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية.

وشهد السوق خلال الأسبوع الماضي، تجمعا كبيرا من المواطنين والباعة الجائلين وهو ما لفت الأنظار إليه، وتمكنت رئاسة المدينة من فضه اليوم حفاظا على سلامة الجميع.

ووجّه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مديرية الصحة بتوفير لقاح كورونا لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي، على أن تكون الأولوية للعاملين بالفنادق أو الشواطئ لحمايتهم والحفاظ على سلامتهم، عقب صدور قرار من إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء باعادة فتح جميع الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار العدوى والحفاظ على صحة العاملين والمصطافين في مرسي مطروح والساحل الشمالي.

وقال الدكتور كمال سلامة مدير معهد القلب والجهاز الهضمي في دمياط في تصريح لـ«الوطن»، إنه تم تطعيم 267 مواطنًا، بعد إجراء الكشف الطبي على أصحاب الأمراض المزمنة قبل التطعيم، حيث تم تلقيح 38 مواطنا بالجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا».

وأكد تطعيم 222 بالجرعة الأولى من لقاح ««سينوفارم»، و7 مواطنين بالجرعة الثانية من لقاح «سينوفارم» ليبلغ مجمل من تم تلقحيهم 9677 مواطنًا.

يذكر أن وزارة الصحة أتاحت للمواطنين التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول علي لقاح كورونا مجانا من علي الموقع التالي: :www.egcovac.mohp.goveg