«الصحة» عن تأخر تلقي لقاح كورونا بعد التسجيل: «متستنوش المراكز القريبة من بيوتكم»

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة تعمل على إنشاء مركزين كبيرين آخرين للتطعيم بلقاحات كورونا بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المراكز بمحافظات مصر مختلفة، على غرار المركز الذي تم إنشاؤه بمنطقة أرض المعارض، مؤكدة أن السبب وراء تأخر تلقي بعض المواطنين لجرعات اللقاح بعد تسجيل رغباتهم هو انتظارهم لمراكز التطعيم القريبة من منازلهم، قائلة: «متستنوش المراكز القريبة من بيوتكم».

وأوضحت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية، الجمعة، مع برنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة mbc مصر، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن رئيس الوزراء خلال تواجده أمس بمركز أرض المعارض، التقى سيدة تسكن بالمعادي، وأخبرته بأنها قدمت بمركز أرض المعارض، بعدما وجدت أن مراكز التطعيم المتواجدة بالمعادي قائمة الانتظار بها طويلة للغاية، داعية كل المواطنين إلى أن ينتهجوا نفس الطريق ويبحثون عن مراكز التطعيم التي لا تحتوي على قائمة طويلة من المنتظرين للقاح.

وعللت وزيرة الصحة سبب مشكلة عدم حصول بعض راغبي التطعيم باللقاحات حتى الآن، إلى رغبتهم في تلقي اللقاحات بالمراكز القريبة من بيوتهم فقط، مناشدة إياهم والجميع بالبحث عن تلقي اللقاحات في أي مركز تطعيم آخر طالما كان متاح به الأمر.

وأعلنت أنه جارِ العمل على توقيع عقدٍ ثانٍ لتصنيع لقاح فيروس كورونا في مصر مع شركة أجنبية، «هنبدأ معاهم التفاوضات المالية والفنية يوم الإثنين»، كاشفة أن وزارة الصحة نجحت في الحصول على الموافقة المبدئيه من الشركة الغربية لتصنيع اللقاح محليا في مصر، ومشيرة إلى أن الشركة ستقوم بإرسال بعثات لمصر من أجل تقييم المصنع الذي سيجري فيه تصنيع اللقاح: «إحنا انتهينا من إعداده».

وحول عدد المواطنين الذين تلقوا لقاحات كورونا، أوضحت الوزيرة أن المواطنين ممن قاموا بالتسجيل على موقع الوزارة لتلقي لقاح كورونا، وصل عددهم إلى 4 ملايين مواطن، تلقى أكثر من 2 مليون منهم اللقاح حتى الآن، فيما تلقى 400 ألف منهم الجرعة الثانية من اللقاح.