«بسبب البطالة والطلاق».. انتحار شابين شنقا في الأقصر والغربية

أقدم شابان على الانتحار شنقا، اليوم الجمعة، في واقعتين مختلفتين بمحافظتي الأقصر والغربية، الحادث الأول بسبب عدم عثوره على فرصة عمل، ومروره بضائقة مالية، والثاني بسبب انفصاله عن زوجته، ومروه بحالة نفسية سيئة، بعد يوم واحد فقط من انتحار زوجتين في سوهاج والدقهلية، فقد لفظ شاب يدعى «مدحت. ص»، أنفاسه الأخيرة بعد شنق نفسه بحبل داخل حوش، بمنطقة نجع عمرون بقرية البغدادي التابعة لمركز البياضية بجنوب الأقصر، بسبب مروره بأزمة نفسية لعدم عثوره على عمل، وأنهى شاب في العقد الثالث من عمره، حياته شنقا داخل مسكنه بقرية العمارة، مركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، لمروره بأزمة نفسية بعد انفصاله عن زوجته.

انتحار شاب في الأقصر لعدم العثور على عمل

تلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارا من مأمور مركز شرطة الأقصر، بورود بلاغ بإقدام «مدحت.ص» 28 سنة، متزوج ولديه طفلان على الانتحار شنقا بحوش يجاور منزله، إثر مروره بأزمة نفسية، بسبب ضائقة مادية نتيجة عدم عثوره على عمل خلال الفترة الماضية.

وانتقل ضباط مركز شرطة ألقصر إلى مكان الواقعة، وتبين أن أهالي قرية البغدادي وجدوا جثمان الشاب معلقا في سقف حجرة ولم تفلح محاولات إسعافه، وتوفى متأثرا باختناقه، وتم إنزاله ونقله إلى المستشفى ووضعت جثته تحت تصرف النيابة العامة.

انتحار شاب في الغربية لانفصاله عن زوجته

وفي الغربية؛ تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، بالعثور على جثة شاب مشنوق، داخل مسكنة بعزبة العمارة بدائرة المركز، وأنه تبين من المعاينة أن المنتحر في العقد الثالث من العمر، صنع لنفسه مشنقة للتخلص من حياته، بسبب مروره بحالة اكتئاب، حيث سبق له الزواج، وانفصل عن زوجته منذ فترة، وعقب ذلك أُصيب بحالة نفسية سيئة، ودخل في اكتئاب حاد، ما دفعه إلى إنهاء حياته شنقا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بندب الطب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة، وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث.

انتحار زوجتين في سوهاج والدقهلية

وسجلت محافظتي سوهاج والدقهلية، إقدام زوجتين على الانتحار، أمس الخميس، نتيجة مرورهما بحالة نفسية سيئة، حيث قامت الأولى بإنهاء حياتها شنقًا، بواسطة حبل يتدلى من سقف حجرتها بمنزلها بقرية «برديس»، دائرة مركز البلينا، جنوب سوهاج، حزنًا على وفاة ابنها منذ عدة سنوات، ولفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة في محافظة الدقهلية، إثر تناولها حبة الغلة السامة، بقرية «تيره»، بدائرة مركز نبروه، ووصلت إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة جثة هامدة، وأكد والدها وزوجها أنها تناولت القرص السام عن طريق الخطأ.