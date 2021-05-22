ليلة بكى فيها نجوم الفن.. في وداع «ضحكة مصر» سمير غانم

يوم حزين تجمع فيه أكبر عدد من الفنانين شهدته جنازة منذ وقت طويل فى وداع ملك الكوميديا سمير غانم.

بدأ هذا المشهد الحزين من مساء يوم الخميس الماضي حينما أعلن المنتج أحمد الإبيارى عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» خبر وفاة الفنان الكبير سمير غانم.

بمجرد إعلان الخبر عم الحزن على الجميع، وانهالت كلمات المحبة والحزن والمفاجأة على وداع كوميديان مصر الفنان الكبير سمير غانم، وعلى الفور توجه عدد من الفنانين إلى المستشفى الذي توفي فيها سمير غانم.

كان أول الحضور للمستشفى الفنانة وفاء عامر التى ظهرت مرتدية عباءة سوداء ويسيطر عليها الحزن والدموع، وحضر أيضا شيماء سيف وزوجها كارتر وهشام جمال ومحمد ثروت وعمرو وهبه وكريم فهمى.

وبعد انصراف الجميع تبقى داخل المستشفى عائلة الفنان الراحل سمير غانم بجواره فى الساعات الأخيرة قبل نقله إلى مثواه الأخير.

فى صباح اليوم التالى بدأت إجراءات نقل جثمان الفنان سمير غانم من المستشفى وسط حالة من الحزن، حيث خرج الجثمان بصحبة بناته إيمي ودنيا فى الظهور الأول لهما وهما فى حالة صدمة وانهيار، حيث حرصتا على مرافقة جثمان والدهما فى سيارة الإسعاف التي اتجهت إلى مسجد المشير طنطاوى لتتم صلاة الجنازة عليه.

وهناك فى ساحة مسجد المشير طنطاوى كانت الليلة التى بكى فيها الفن ونجومه فى وداع يليق بفنان بحجم صاروخ الكوميديا العربية سمير غانم.

وشهد المسجد حضور عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا ومحمود حميدة وإيناس الدغيدى ومحمد حماقي وماجد المصرى وإلهام شاهين ولبلبة وريم مصطفي وروجينا وأشرف ذكى وهشام جمال وهشام ماجد ووفاء عامر ورامى إمام وعمرو يوسف وعدد كبير من الفنانين من مختلف الأجيال.

سيطر على الحضور الذهول والصدمة والبكاء على رحيل ضحكة مصر الفنان سمير غانم، كما وصفه الفنان عمرو الليثي فى الجنازة.

ولم يكتف عدد كبير من النجوم بحضور صلاة الجنازة، حيث كانوا حريصين على وداع الفنان سمير غانم حتى اللحظة الأخيرة فوصلوا معه إلى مدافن الأسرة لوداعه قبل أن يوضع فى مثواه الأخير.