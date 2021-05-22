شباك التذاكر يحقق 1.25 مليون جنيه نهاية الأسبوع ورامز جلال في المقدمة

حققت دور العرض إيرادات تجاوزت المليون والربع مليون جنيه مساء أمس الجمعة، فربح شباك التذاكر مليونا و265 ألف جنيه، وتصدر الإيرادات فيلم «أحمد نوتردام» لرامز جلال إيرادات أمس بـ 610 آلاف جنيه، وفي المركز الثاني جاء فيلم «ديدو» لكريم فهمي بـ 504 آلاف جنيه، وفي المركز الثالث فيلم «ثانية واحدة» لدينا الشربيني بـ 149 ألف جنيه، وفي المركز الأخير جاء فيلم «وقفة رجالة» بإجمالى ألفين جنيه.

فيلم «أحمد نوتردام» بطولة رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، حمدي الميرغني، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه حول جريمة غامضة تحدث لبطل العمل يتسبب فيها خالد الصاوي، الذى يجسد شخصية «قاتل».

أما عن فيلم «ديدو» فهو من بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم، مع مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.

فيلم «ثانية واحدة» بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوى، تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير.