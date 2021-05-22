ياسر جلال: أدوار الشر رسالة للشباب عشان ميعملوش زيها (فيديو)

علق الفنان ياسر جلال على شخصية «سليم» في مسلسل «ضل راجل» بالموسم الرمضاني، قائلا إن أدوار الشر تعتبر رسالة للشباب بعدم تقليد هذا السلوك في الحياة.

وأضاف «جلال»، خلال لقاء مع الإعلامية لبنى عسل، في «سهرة خاصة» على شاشة قناة «الحياة»، «الشخص اللي بيعمل دور الشر عنده رسالة، مش عشان الناس تكرهه، هو بيقدم دور الشر عشان الناس متعملش زيه، وبيوجه رسالة لكل الشباب إن ممكن باستهتارك ولا مبالاتك تدمر أسرة، وهنا عنده رسالة».

وتابع: «مش معنى إن قدره في المسلسل إنه هو شرير، وأنا الطيب، فهو يتكره وأنا أتحب، مش كده، على كده كلنا نعمل بقى طيبين، فأدوار الشر صعبة ومش أي حد يقدر يعملها».

في سياق متصل، قال عصام السقا، أحد أبطال «ضل راجل»، إن المسلسل يوضح قيم ومبادئ الأسرة المصرية، والعلاقة ما بين الأب وأولاده، والعلاقات داخل الحارة الشعبية.

وعن تحضيره واستعداده لدوره في المسلسل قال «السقا»، خلال لقاء بالبرنامج: «سعيد شاب بسيط جدا عايش في منطقة شعبية واد ابن بلد ومجدع وبيفهم في الأصول، وبيحب بنت كابتن جلال وعاوز يتجوزها، والكابتن جلال شايف إن بنته صغيرة، فهو شايف الكابتن بتاعه قدوة».

وتدور أحداث مسلسل «ضل راجل» حول «جلال»، الأب الذي تنقلب حياته رأساً على عقب بعد إصابة ابنته «شهد» في حادث عنف، فتساعده الطبيبة «ملك» التي يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد العون لجلال للبحث عن حق ابنته والخروج من محنته.

وتبدأ قناة الحياة في إعادة عرض مسلسل «ضل راجل»، بطولة الفنان ياسر جلال، اليوم السبت، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم مسلسلات رمضان 2021، وتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، لمناقشته قضايا اجتماعية وأسرية هامة.