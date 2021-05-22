نيابة الكويت تحقق في تداول نسخة من القرآن الكريم لا تتضمن سورة النساء

أحالت «الهيئة العامة للعناية بنشر وطباعة القرآن الكريم» بالكويت واقعة تداول نسخة من القرآن لا تتضمن سورة النساء إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات بحق من تداولها ومن طبعها أو نشرها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح لصحيفة «الراي» الكويتية، إن قانون إنشاء الهيئة يلزم كل من يستورد أو يوزع أو ينشر نسخ القرآن الكريم أن يتقدم إليها لأخذ ترخيص رسمي يسمح له بذلك.

مصدر مسؤول: النسخة المتداولة من دون سورة النساء غير مسجلة لدى«الهيئة العامة للعناية بنشر وطباعة القرآن»

وكشف المصدر المسؤول، أن الهيئة بحثت في سجلاتها واتضح أن النسخة المتداولة من القرآن الكريم من دون سورة النساء غير مسجلة لديها، بعد أخذ بياناتها من الصورة في الفيديو المتداول.

وأضاف المصدر الكويتي، أنه بناء على ذلك تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم في حق من سمح بتوزيع ونشر هذه النسخة غير المرخصة.

وجاء الإجراء غداة توجيه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي عيسى الكندري خطابا إلى الهيئة أمهل بموجبه مسؤوليها 3 أيام لتزويده بالرد على ما قامت به من إجراءات، وتحديد المتسبب، مع اعتبار الموضوع على درجة عالية من الأهمية.

وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي نسخة من المصحف الشريف خالية من سورة النساء، وقام أحد الكويتيين، بنشر فيديو يخاطب فيه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للتحقيق في قضية مصحف خال من سورة النساء وقال، «إن المصحف ناقص من الأصل وغير مكتمل، ولا يوجد أي آثار لقطع الأوراق منه».