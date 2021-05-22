«التعليم» تعلن جدول شرح الحصص التعليمية لطلاب الصف الثالث الإعدادي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول إعادة شرح الدروس العلمية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، موضحة أن شرح الدروس يتم على قناة «مدرستنا» التعليمية، ويبدأ بمادة اللغة العربية في تمام الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر حتى الساعة التاسعة والنصف.

وأضافت «الوزارة»، أنه سيتم شرح درس اللغة الإنجليزية الساعة التاسعة والنصف صباحاً ويستمر حتى الساعة الحادية عشر، وبعدها شرح درس الرياضيات من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ونصف بعد الظهر، وشرح درس مادة الـmath من الساعة الثانية عشر والنصف بعد الظهر حتى الساعة الثانية مساءً، وشرح درس الدراسات الاجتماعية من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

وتابعت الوزارة، أنه يتم شرح درس العلوم الساعة الثالث والنصف مساءً حتى الساعة الرابعة عصراً، وشرح درس الـscience من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الثامنة مساءً، لافتة إلى أن تردد قناة «مدرستنا» التعليمية 12303 أفقي.

«مديريات التعليم» تنتهي من طباعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2021

وفي سياق منفصل، كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات، عن الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية وطباعتها، وفق المواصفات التي أعلنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وأوضحت المديريات أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية الصارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية قبل السماح لهم بدخول المدارس.

وأكد محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه تم الانتهاء من وضع أسئلة الامتحانات وطباعتها، موضحاً أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية ضد كورونا كتعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها جيداً، بالإضافة إلى ألى التنبيه على جميع المدارس بضرورة قياس درجة حرارة الطلبا والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وأوضح «عبدالتواب» لـ«الوطن»، أنه سيتم تخصيص غرفة عمليات في كل إدارة تعليمية تابعة للمديرية للوقوف على سير العملية الامتحانية، والعمل على حل أي مشكلات تواجه الطلاب، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على واضعي الامتحانات بضرورة الالتزام بالمقررات الدراسية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.