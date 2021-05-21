س و ج عن امتحانات الثانوية العامة التجريبية في شهر مايو 2021

أيام قليلة تبدأ الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021 لشهر مايو الجاري، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات تعقد إلكترونياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

متى تعقد امتحانات شهر مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة؟

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021 اعتباراً من 23 مايو الجاري حتى يوم 27 من نفس الشهر.

*ما هي آلية عقد الامتحانات؟

قال «شوقي»، إن الامتحانات التجريبية تعقد إلكترونياً على التابلت في لجان مراقبة ومؤمنة جيداً.

*هل تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي؟

أكد وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات التجريبية لا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي، موضحاً أنه تعقد بدون درجات.

*ما الهدف من عقد الامتحانات؟

قال الدكتور طارق شوقي، إن الهدف من عقد الامتحانات التجريبية هو تدريب الطلاب على الشكل النهائي للورقة الامتحانية، بالإضافة إلى الكشف عن مدى تأهيل المدارس لعقد الامتحانات إلكترونياً.

*ما هي المقررات الدراسية التي تعقد فيها الامتحانات التجريبية؟

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه سيتم عقد الامتحانات التجريبية حتى آخر مقررات شهر مارس.

*وماذا عن طبيعة أسئلة الامتحانات؟

أكد وزير التعليم، أن الامتحانات تعقد بنمط الأسئلة الموضوعية الاختيارية التي تقيس مدى فهم الطالب لمخرجات العملية التعليمية ولا تقيس الحفظ والتلقين.

*وماذا عن الإجراءات الاحترازية؟

كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في مختلف المحافظات من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بالتزامن مع عقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021.

*هل يعقد الامتحان التجريبي لجميع الطلاب إلكترونياً؟

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي، يعقد إلكترونياً للطلاب الذين يمتلكون التابلت فقط، ولا يعقد لطلاب الدمج.

*هل يتم تصحيح الامتحانات؟

كشف الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم الإعلان عن طرق تصحيح إلكترونية للامتحانات في عدد محدود من المدارس.