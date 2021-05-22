إعلان مبادرة التمويل العقاري 2021 رسميا خلال أيام.. هذه أبرز البنود

أكدت مصادر مصرفية، عزم البنك المركزي المصري، الإعلان عن مبادرة التمويل العقاري 2021 خلال أيام، حيث انتهى من مراجعة وتدقيق كافة البنود الخاصة بالمبادرة الجديدة.

مبادرة التمويل العقاري 2021 تستهدف محدودي الدخل

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن مبادرة التمويل العقاري 2021 التي تستهدف الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية، جاهزة للطرح رسمياً، بعدما أرسل البنك المركزي للبنوك القواعد المنظمة لـ مبادرة التمويل العقاري 2021 لأخذ رأيها فيها ومدى إمكانية المشاركة.

مبادرة التمويل العقاري تنعش المحافظ المخصصة بالبنوك

وأوضحت أن البنوك أبلغت البنك المركزي، استعدادها التام للمشاركة في هذه مبادرة التمويل العقاري 2021، حيث من المنتظر أن تسهم المبادرة بشكل كبير في إنعاش محفظة التمويل العقاري التمويلية بالبنوك، إلى جانب إنعاش السوق العقارى الذي يعمل فيه ملايين الشباب في كل المجالات والقطاعات المختلفة.

مبادرة التمويل العقاري 2021 تتضمن قروضاً طويلة الأجل

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه محافظ البنك المركزي، ببلورة وإطلاق مبادرة التمويل العقاري 2021 لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

مبادرة التمويل العقاري الجديدة ذات فائدة ميسرة

وأشار نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، في تصريحات سابقة إلى أن مبادرة التمويل العقاري 2021، ستتكلف 120 مليار جنيه، للعملاء محدودي الدخل الراغبين في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري 2021 بفائدة 3% متناقصة، على أن يُسدد المقدم البالغ 15% من قيمة الوحدة على 3 سنوات، بينما سيقوم متوسطو الدخل بسداد المقدم لمرة واحدة، مشيرًا الى أن الحد الأقصى لسعر الشقة السكنية ضمن المبادرة يبلغ 350 ألف جنيه لمحدودي الدخل، والقسط الشهري يبلغ حوالي 1127 جنيهًا شهريًا على مدار 30 عامًا.