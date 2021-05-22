«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة بالقاهرة.. وأجواء ربيعية على السواحل

قالت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت سيشهد أجواءً ربيعية ممتعة، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس سيكون لطيفًا على شمال البلاد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلًا.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة بنسبة سقوط 30٪؜.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية كالآتي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

بينما تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لطقس الغد أن يكون كالأتي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 24.